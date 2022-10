Ireal! Ce a găsit o femeie într-un sandwich Chicken Royale de la Burger King

O femeie a mers într-un restaurant al lanțului Burger King, alături de fiul ei, pentru a comanda un meniu. După ce a plătit mâncarea, au plecat acasă și au început să se înfrupte din preparate. Femeia a luat o înghițitură dintr-un sandwich Chicken Royale și a descoperit un obiect „ascuns”. Iată ce era, de fapt!

Aproape că i-a stat inima în loc! O femeie din Liverpool a mers, în seara zilei de 3 octombrie, cu fiul ei la un restaurant ce aparține lanțului Burger King. Pentru că aveau poftă de un burger suculent, mămica a comandat un Chicken Royale. Însă, a avut parte de o surpriză uriașă, când a ajuns acasă și s-a așezat la masă!

Ce obiect a găsit femeia în burger

Leanne Daly este o clientă fidelă a restaurantului, motiv pentru care merge des să comande meniurile lor. Luni, 3 octombrie, a mers alături de fiul ei să comande celebrul sandwich Chicken Royale de la Burger King. Însă, odată ajunși acasă și pregătiți să mănânce, femeia a sesizat că burgerul conținea „ceva ciudat la atingere”.

„Fiul meu mi-a dat burgerul și am simțit ceva ciudat la atingere. Când l-am deschis, a căzut din el ceva ce arăta ca un creion. M-am gândit «ce mai este și asta!?». Am apelat imediat lanțul de fast-food și am așteptat o explicație din partea lor, după ce le-am spus ce am găsit în burger. Le-am descris obiectul, iar persoana de la capătul celălalt al firului mi-a spus să nu mă îngrijorez, pentru că este, de fapt, un creion de grăsime pe care l-au folosit pentru a marca ambalajele pentru burgeri”, a mărturisit femeia din Liverpool.

Angajatul lanțului de fast-food i-a transmis femeii să ceară o solicitare de a-i trimite banii înapoi. Clienta credea, inițial, că obiectul ar fi fost, de fapt, un creion dermatograf: „Primul meu gând a fost că cineva se machia, în timp ce prepara burgerul. Și că i-ar fi picat în mâncare”.

După acest incident, purtătorul de cuvânt al restaurantului a transmis un comunicat, potrivit Dailystar.co.uk: „Ne cerem scuze pentru acest incident și am investigat problema. Dorim să reiterăm că Burger King UK se străduiește să ofere cea mai bună experiență clienților și mese de cea mai înaltă calitate posibilă, în orice moment. Vom depune eforturi pentru a ne asigura că toate măsurile și regulile sunt respectate”.

