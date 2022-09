„Mi-e rău!” Ce a găsit o clientă în cheeseburger-ul cumpărat de la McDonald’s. Nici la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la Pro TV nu vezi așa ceva!

O tânără de 18 ani s-a trezit cu surpriza vieții ei, după ce și-a cumpărat un simplu cheeseburger de la McDonald’s. Scârbită de ce era să mănânce, a postat imaginile cutremurătoare pe rețelele de socializare. Nici măcar concurenții de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” nu ar putea consuma așa ceva.

În urmă cu câteva zile, Georgia Poole și-a luat un cheeseburger de la un McDonald’s din Marea Britanie. Din moment ce se grăbea, a optat pentru varianta „la pachet” și a plecat cu sandvișul în geantă. În timp ce se îndrepta spre casă, a auzit un bâzâit, motiv pentru care a decis să deschidă ambalaj cheeseburger-ului. Atuci a văzut că a fost cât pe ce să mănânce o muscă și ouăle sale. Cel mai propabil nici măcar concurenții de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” nu ar putea consuma așa ceva, nici dacă i-ar pune producătorii de la PRO TV.

„Mi-am deschis cheeseburger-ul meu dublu după ce am auzit un bâzâit. Spre surprinderea mea, când am deschis ambalajul, o muscă a zburat și am găsit o mulțime de ouă de muscă, mi-e rău! Dacă nu aș fi auzit musca, le-aș fi mâncat! Mă depășește complet! Vă rog să verificați întotdeauna înainte de a mânca!”, a spus Georgia Poole pe rețelele de socializare. (CITEȘTE ȘI: Preparatele culinare care le-au pus bețe în roate concurenților de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”)

Ce răspuns a dat McDonald’s după sesizarea făcută de tânără

După ce imaginile publicate de tânără au ajuns virale pe rețelele de socializare, McDonald’s a declarat:

„Ne pare rău să auzim acestea despre experiență a clientului. Siguranța alimentară este de cea mai mare importanță pentru noi și punem mare accent pe controlul calității, urmând standarde riguroase pentru a evita orice imperfecțiuni. Am efectuat investigații ample la restaurant, inclusiv un expert terț și nu au fost identificate probleme”.

Pentru a continua demersurile și a i se face dreptate, fotografiile nu au fost suficiente. Reprezentanții McDonald’s i-au cerut fetei să vină înapoi cu produsul, dar aceasta a refuzat. (CITEȘTE ȘI: Ireal! Și-a comandat un meniu cu 6 bucăți de pui de la McDonald’s, dar când a deschis cutia a rămas șocată. Ce a primit, de fapt)