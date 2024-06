Ireal! Ce a putut să pățească o familie de români care a mers cu mașina în Halkidiki: ”Am lipsit 10 minute!”

O familie de români a trecut prin clipe de coșmar, după ce au fost jefuiți în vacanță. Au plecat în Halkidiki și nu s-au gândit că vor rămâne cu o pagubă uriașă, într-un moment de neatenție. Păgubitul a povestit întreaga pățanie pe un grup de Facebook, pentru ca și alți turiști să fie atenți, să nu treacă prin aceeași situație. Ce a pățit, de fapt, bărbatul în sejurul din Grecia?

Tot mai mulți români pleacă în Grecia, atunci când vor să-și petreacă un concediu liniștit. Țara elenă este pe lista destinațiilor favorite ale românilor, datorită plajelor cu nisip fin și apă cristalină. Halkidiki se numără printre stațiunile preferate ale turiștilor, iar toți dau năvală în sezonul estival.

Este și cazul unei familii de români care a avut parte de o pățanie în toată regula. Un bărbat a povestit totul pe un grup de Facebook și i-a avertizat pe toți să aibă grijă la mașinile pe care le lasă parcate în jurul plajelor. Sunt mulți hoți care nu acționează singuri și sparg autoturismele cu numere străine.

“Mare grijă la ce lăsați în mașini. Azi am fost furat de o sumă de bani de acest domn. După priviri nu acționează singur. Maxim 10 minute am lipsit de la mașină, nu știu ce dispozitiv au dar mi-a deschis doar portbagajul. Astăzi dimineață s-a întâmplat la plaja Orange Beach. Doar am coborât să văd dacă sunt locuri și m-am întors…”, se arată în postarea făcută de un român, pe grupul de Facebook Forum Halkidiki.