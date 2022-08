Ireal ce au lăsat în urma lor câțiva turiști din Costinești. Proprietarul vilei a făcut publice imaginile

Sezonul vacanțelor este în toi, milioane de români alegând destinații de vacanță care de care mai variate. Dacă unii au peferat plajele însorite ale Greciei sau alte destinații exotice, alții au preferat să se relaxeze pe plaiurile mioritice, la munte sau la mare.

Din nefericire, nu mereu turiștii au grijă de locurile în care sunt cazați. O postare pe grupul de Facebook ”Ce se aude prin Costinești” a devenit virală, după ce un prieten al unui proprietar de vilă din stațiunea tineretului a făcut publice câteva fotografii cu mizeria lăsată de turiști.

”Unde sunt cei 7 ani de acasă?”

”Vedem peste tot în presă cum patronii de pensiuni vor să se îmbogățească în 2 luni de sezon estival. V-ați pus vreodată întrebarea ce muncă presupune și prin ce trec proprietarii de pensiuni turistice an de an? În Costinești casa este atât locuință cât și sursa de venit a locuitorilor, fiecare își face acasă un loc cât mai frumos, mai curat și mai primitor pentru ca dumneavoastră să aveți o vacanță cât mai frumoasă.

Condițiile oferite sunt de multe ori mai bune decât în hoteluri și poate chiar la jumatate de preț. Întâlnim adesea oameni minunați cu care rămânem prieteni și care revin an de an, însă mereu există excepții. Înainte să judecați, poate aruncați o privire peste ce lasă unii turiști in urma lor…

Rămân mereu aceleași întrebări fără răspuns: Unde sunt cei 7 ani de acasă? Când mergeți in străinătate la fel lăsați în urma voastră? Oare ne mai facem bine? Pozele mi-au fost trimise de catre un prieten, proprietar de pensiune.”, a scris rervoltat bărbatul.

Sursa foto: Facebook