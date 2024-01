Ireal! Ce au pățit doi tineri din Cluj, imediat după ce au semnat contractul de închiriere al unui apartament: „Tremuram de frică!”

Doi tineri din Cluj au avut parte de o experiență neașteptată, odată ce au semnat contractul de închiriere al unui apartament și s-au mutat în noua locație. Cei doi au optat pentru o locuință cu 3 camere, pentru a avea parte de confort și liniște. Dar liniștea aproape că a fost spulberată, după ce proprietarii le-au făcut o precizare despre apartament. Informația ar fi trebuit, practic, rostită de la bun început, înainte de semnarea actelor. De acolo, situația la care au fost martori i-a speriat. Vezi mai jos, în articol, ce au povestit tinerii.

Și-au dorit să facă o schimbare în viața de cuplu, așa că au căutat o nouă chirie. Din dorința de a avea mai mult spațiu, doi tineri din Cluj au optat pentru un apartament cu 3 camere. S-au prezentat la locație, au discutat cu proprietarii și au semnat contractul de închiriere al apartamentului. Însă, cuplul a aflat o informație esențială abia după ce, practic, au semnat actele și au plătit chiria și garanția.

Pe rețelele de socializare, cei doi tineri din Cluj au expus o experiență pe care au trăit-o la noul apartament cu 3 camere. În locuința respectivă a stat un bărbat care, ulterior, l-a dat afară Jandarmeria. Insista să locuiască, acolo, fără să plătească, iar de-a lungul timpului a mai revenit la locație. Aspect care s-a întâmplat, din nou, noii chiriași fiind puși în fața unei situații care a creat teamă.

„Vreau și eu să vă povestesc cum am pățit cu chiria în care tocmai ne-am mutat fiindca sunt curioasă ce parere au oamenii care nu fac parte din cercul nostru de prieteni. De la 1 ianuarie, eu și prietenul meu ne-am mutat într-un apartament cu 3 camere din unul de 2 camere. Lucrăm de acasă și aveam nevoie să avem fiecare biroul lui, plus că vrem să adoptam o pisicuță și vechiul apartament nu era pet friendly. Am venit și am văzut apartamentul cu agentul imobiliar. Ne-a plăcut, ne-am întalnit cu proprietarii și am stabilit o dată până când le vom spune dacă vrem într-adevăr să ne mutam sau nu”, spun tinerii.

S-au trezit cu un bărbat la ușă – Jandarmeria l-a dat afară din locuință și s-a reîntors la apartament în ianuarie

Apoi, cei doi tineri clujeni au început să povestească cum au decurs lucrurile, după ce au plătit chiria, garanția și s-au mutat în noul apartament cu 3 camere. După semnarea actului de chirie, proprietarii apartamentului le-au mărturisit celor doi tineri că există un bărbat care a fost evacuat din locuință cu ajutorul Jandarmeriei. Persoana respectivă ar mai fi fost văzută de vecini, în zonă, însă proprietarii i-au asigurat pe tineri că bărbatul este „inofensiv” și că „nu credem că va mai veni”. Totuși, i-a avertizat de prezența bărbatului abia după ce au încheiat contractul și banii au fost dați.

„Ei, ne-am hotarât, și după ce am semnat contractul și am plătit chiria și garanția, proprietarii ne-au spus că: «aaaa, știți ce voiam sa vă mai zicem? Este un om pe care a trebuit să-l dăm afară cu jandarmeria și vecinii au zis că l-au mai văzut pe stradă, nu credem că va mai veni, dar am zis să vă zicem ca să știți». Șoc și groază din partea noastră, însă plătisem și semnasem deja, plus că oamenii au reușit să ne convingă că individul e inofensiv (plus că ne doream foarte mult să ne mutăm în apartament)”, se continuă povestea.

A bătut la ușă într-o zi de luni, la 10:48, la o săptămână după ce s-au mutat în apartamentul din Cluj

Toate bune și frumoase, până într-o zi când tinerii se trezesc cu bărbatul în cauza la ușa apartamentului. Trecuse o săptămână de când s-au mutat în noua locație. Ar fi auzit soneria, în jurul orei 10:48, iar iubitul fetei se deplasează la ușă. Apoi, a urmat un dialog scurt cu bărbatul respectiv, însă fără să fie deschisă ușa apartamentului.

„Trece o săptămână de când dormim în noul apartament și luni dimineața la 10:48 prietenul meu merge la ușă spunând ca parcă a sunat cineva la sonerie. Între timp a și bătut la ușă. Aud că prietenul întreabă «cine e?». Răspunsul a fost: «Deschideți ușa!». Ajunsă și eu la ușă evident am zis nu. Și a zis că îi caută pe proprietari. I-am răspuns că nu sunt aici și iar ne-a poruncit să deschidem ușa. Am zis iar nu și a întrebat de ce. Am zis că nu-l cunoaștem. Si răspunsul a fost: «Dar nu vreți să mă cunoașteți?». Din nou am zis nu și omul a zis bine și a plecat”, a povestit tânăra.

Au anunțat proprietarii: „Am rămas în fața ușii tremurând”

Pentru că le-a fost teamă că ar putea să se întâmple ceva, cei doi tineri din Cluj au anunțat proprietarii. Pentru că proprietarii au realizat că tinerilor le este frică, au luat măsuri.

„Am rămas amândoi muți de frică, nu am putut reacționa și doar am rămas în fața ușii tremurând. Este interfon la scară, dar omul a intrat cumva, noroc ca yalele ușii de la apartament au fost schimbate. Am anunțat proprietarii că a venit și că ne e frică de nu mai putem. Ei prima dată ne-au luat cu «ignorați și sunați la poliție dacă mai vine». Seara ne-au sunat și am discutat puțin, i-am întrebat de ce l-au dat afară, și le-am mai zis de ‘nșpe mii de ori că ne e frică. Oamenii după asta și-au dat seama că ne-am speriat în ultimul hal și au început să vină să schimbe interfonul și să schimbe cheia, la toți vecinii să ceară semnături ca să pună cameră de supraveghere la intrarea în apartament”, a povestit tânăra.

Între timp, au început să caute alte chirii. Experiența din cartierul Mărăști, Cluj, i-a lăsat cu un gust amar pe cei doi tineri.

„Noi între timp am început să ne uităm la apartamente și să încercăm să ne mutăm (după o săptămână după ce ne-am mutat în noul apartament). Le-am spus treaba asta și nu s-au mirat. Aparent omul are ceva boală, este instabil. Proprietarul tot spune că individul nu și-a mai luat medicamentele și a luat-o pe ulei. DAR este INOFENSIV. Individul are o treabă, că el vrea să stea pe gratis în apartamentul ăsta. Nu se știe niciodată când un om instabil (dar inofensiv după părerea lor) ne omoară în bloc când venim acasă din oraș sau cine știe ce se mai poate întâmpla. Noi deja nu mai știm ce să credem, ne simțim batjocoriți. Mi se pare josnic ce au făcut, că ne-au zis doar după semnarea contractului. Acum trebuie sa stăm cu frică până găsim alt apartament. Când le-am zis că am fost să vedem apartament au zis că: «Noi nu vă putem ține, dar v-am zis de la început». Întrebarea mea este dacă exageram? Ce-ați face în locul nostru? Dacă ați ajuns pâna aici, mulțumesc că ne-ați citit povestea și să nu pățiți niciodată ca noi. P.S.: În cartierul Mărăști se întâmplă toată treaba asta. Omul a fost dat afară în iunie și a venit la ușă în ianuarie. Ar fi fost timp destul pentru schimbat interfoane și pus camere de filmat. Ne-am mutat și apartamentul are un stalker (chiriașul anterior)”, a povestit tânăra pe Reddit.

