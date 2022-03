Ireal ce salarii lunare au Klaus Iohannis și Vladimir Putin. Care dintre cei doi președinți câștigă mai mult

Se vehiculează că Vladimir Putin este unul dintre cei mai bogați și puternici lideri ai lumii, însă comparativ cu președintele României, Klaus Iohannis, se pare că diferența de salarii între cei doi este mai mult decât semificativă. Iată ce venituri lunare au Klaus Iohannis și Vladimir Putin!

Ce salarii lunare au Klaus Iohannis și Vladimir Putin

Deși nu există surse oficiale care să dovedească averea reală pe care o are Vladimir Putin, potrivit declarației de avere a celui mai mediatizat om politic din ultimele 8 zile, se pare că acesta are un salariu de aproximativ 118,884 de euro pe an, ceea ce înseamnă cam 9,907 euro lunar. Este proprietarul a trei mașini și a unui apartament de 80 de metri pătrați. Liderul de la Kremlin mai deține GAZ M21 şi o Lada Niva, plus o rulotă.

În ciuda celor scrise în declarația de avere, criticii liderului, dar și presa occidentală susțin că averea acestuia ar fi mult mai mare și ar fi ”ascunsă” sub numele unor oameni de încredere.

”Tot ceea ce aparţine Rusiei el consideră a fi al lui. Totul, adică Gazprom, Rosneft, companii private. Orice tentativă de-a calcula averea lui nu va avea succes. Este cel mai bogat om de pe pământ atât timp cât se află încă la putere. Punct!”, a declarat Pugachev, fostul bancher al liderului rus în urmă cu ceva timp, potrivit stiridinlume.ro

Economistul suedez Anders Aslund, care a scris o carte despre economia Rusiei (Capitalismul rusesc: calea de la economia de piață, la cleptocrație) estimeză că averea lui Putin este undeva între 100 și 150 de miliarde de dolari, scrie site-ul Fortune.com citat de Gândul.ro.

Spre deosebire de președintele Rusiei, Klaus Iohannis se pare că nu o duce atât de bine atunci când vine vorba de salariul pe care îl primește lunar.

Deși este cel mai important om din România, Klaus Iohannis încasează un venit anual de 34,104 euro, ceea ce înseamnă că președintele României încasează lunar aproximativ 2.842 de euro. Făcând un mic calcul matematic, Vladimir Putin încasează aproape de patru ori mai mulți bani decât președintele României, Klaus Iohannis.

Sursa foto: Arhivă CANCAN