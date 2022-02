Ireal! Ce salariu lunar oferă Primăria din Cluj-Napoca pentru postul de IT-ist. Mulți visează la suma asta!

Primăria Cluj-Napoca face angajări. Instituția oferă 10.000 de lei pe lună pentru postul IT-ist. Mulți tineri și nu numai visează la suma asta, ireală pentru multe domenii din România.

Interesant este că salariile IT-iștilor din Cluj-Napoca sunt mai mari față de cele din București. 10.000 de lei sau 2.000 de euro oferă Primăria pentru respectivul post.

Pentru al 5-lea an consecutiv, remunerațiile IT-iștilor din Cluj sunt peste cele din București. În medie, în Cluj-Napoca, un salariat încasează peste 7.700 de lei net, în timp ce în Capitală remunerația medie este de peste 7.000 de lei net.

În concluzie, cine vrea să lucreze în Primăria Cluj-Napoca pe postul de IT-ist, trebuie doar să trimită CV-ul pe adresa instituției. Concursul va fi, cu siguranță, unul strâns.

Ce salariu lunar oferă Primăria din Cluj pentru postul de IT-ist. Industria are nevoie de specialiști

Pentru că industria IT din România are nevoie de specialiști, și salariile oferite sunt pe măsură. Mai mult decât atât, companiile nici măcar nu se mai uită la studii. Pentru angajator este important cum te descurci cu practica.

Chiar dacă media salariilor din acest domeniu este dublă comparativ cu salariul mediu pe ţara, tot mai mulţi specialişti pleacă în străinătate. În condiţiile în care universităţile din România dau anual doar 9.000 de specialişti în IT dar cererea creşte constant, deficitul a ajuns la cote alarmante.

“Astăzi industria de IT ar avea nevoie de vreo 35 de mii de specialişti, deci şi-ar găsi job dacă ar apărea în piaţă. Aşa că avem un delta de 26.000 de specialişti. Această diferenţă va creşte în timp, pentru că necesarul de joburi creşte din partea mediului privat. Deficitul este accentuat şi de migraţie. Se estimează că în ultimii 20 de ani au plecat din ţară peste 37.000 de specialişti IT. Companiile din România încearcă să ţină pasul, ca să rămână atractive”, a declarat Dan Berteanu, reprezentantul unei companii care oferă training în IT.

