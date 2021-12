Ireal cum arăta Gina Pistol înainte să fie celebră. Iubita lui Smiley era poreclită „Gina Kalașnikov”

Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune, are o familie minunată, este iubită de Smiley, iar fiica lor îi oferă sentimente de nedescris în cuvinte.

Însă, înainte de toate acestea, Gina a avut o tinerețe mai… zbuciumată. A avut câteva relații cu bărbați celebri, a pozat în Playboy, a ajuns la medicul estetician pentru a-și mări buzele și sânii. Deși era frumoasă și în tinerețe, Gina nu a fost scutită de glumele pe seama numelui ei de familie. Ea a fost adeseori strigată „Mitralieră”, „Pușcă” sau „Kalașnikov”.

Invitată în cadrul podcastului lui Mihai Morar, Gina Pistol a mărturisit că a trecut prin clipe dificile după ce a pozat goală într-o revistă pentru adulți. După ce a pozat în Playboy, Gina Pistol a devenit ținta glumelor misogine.

“Crescând fără tată și fiind o fetiță drăguță, frumoasă, bărbații mă tratau… Mai ales după ce am apărut în revistele alea… Am auzit atâtea glume proaste și când am crescut și am început să dau cu ei de pământ când ceva nu-mi convenea, că pot să fiu și genul ăsta. Când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ”, a declarat Gina Pistol.

Gina Pistol, de la o copilărie dificilă, la o familie superbă

Gina Pistol are acum viața și familia la care mereu a visat. Ea și Smiley au o relație fericită, iar micuța Josephine a întregit perfect tabloul familiei lor. Însă, din păcate, Gina Pistol nu a avut parte de o copilărie la fel de fericită. Vedeta a fost crescută de către bunici.

„Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat (n.r. – Trivale) ştie asta.

După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani”, a declarat bunica Ginei Pistol, cu ceva timp în urmă.

