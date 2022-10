Ireal! O femeie nu a plătit factura la energie timp de 10 ani. Cum a reușit

Pare incredibil și chiar așa e. O femeie a scutit factura la energie pe o perioadă de 10 ani, fără a încerca să înșele furnizorul. Ce trucuri și tehnici a folosit.

Scumpirile din ultima perioadă, mai ales la energia electrică și la combustibil, din cauza inflației și al conflictului de la granița cu Ucraina, a determinat populația din întreaga lume să ia măsuri. Indiferent că vorbim de România sau de alte state, cu toții încercăm tot felul de modalități care să ne ajute la reducerea facturilor la energia electrică. Așa se face că, o femeie, rezidentă în Tokyo, a găsit câteva modalități practice prin care a reușit să economisească plata facturilor la energie. Mai exact, timp de 10 ani nu a plătit deloc, după ce a văzut cum au dat roade tehnicile pe care ea le-a aplicat.

(CITEȘTE ȘI: Secretul prin care poți reduce consumul de energie electrică, când folosești mașina de spălat rufe)

Cum a reușit să scape de plata facturilor la energie

Chikako Fujii este o rezidentă în Tokyo și a ales să renunțe la câteva lucruri, nu pentru că și-a dorit, ci pentru că situația a fost de așa natură, încât s-a obișnuit fără anumite obiecte elementare. Mai exact, femeia a renunțat la televizor, cuptor şi mașina de spălat. Mai mult decât atât, femeia și-a montat un panou solar, după care s-a extins cu ele, iar în prezent, deține patru.

„Am început acest stil de viață din cauza Marelui Cutremur din Japonia de Est din 2011. La scurt timp după cutremur, aici au fost programate întreruperi de curent de câteva ori, așa că brusc electricitatea a fost întreruptă și am simțit că ar trebui să mă ocup să am propria electricitate. Așa că am avut un singur panou solar instalat”, a declarat Chikako Fujii, potrivit euronews.

Cât despre consumul în ceea ce privește gătitul, Fujii a găsit soluția perfectă. Când zilele sunt însorite, gătește afară, folosind puterea soarelui.

„În zilele însorite, o felie de pește poate fi gătită în aproximativ o oră, iar pentru o bucată de piept de pui va dura aproximativ o oră și jumătate. Mâncarea gătită la soare este delicioasă și nu folosește gaz și electricitate. Și poate fi folosită atunci când se produce un dezastru natural. Vreau să continui gătitul solar și să-mi dezvolt abilitățile”, a mai spus aceasta, conform sursei menționate anterior.