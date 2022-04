Incredibil! Cum a reușit un bărbat să câștige, din greșeală, un milion de dolari la LOTO

Incredibil! Josh Buster, un chef in vârstă de 40 de ani, din statul Iowa, Statele Unite ale Americii, a cumpărat biletele pentru extragerea Mega Millions din 15 aprilie. Dintr-o eroare, funcționarul i-a printat numerele greșit, scrie CNN.

„De obicei nu prea am noroc, așa că, inițial, am crezut că e vorba de o greșeală. Așa că am căutat numerele pe Google, să fiu sigur că le am pe cele bune, și chiar așa a și fost. Apoi, tot restul zilei am așteptat să mă trezesc la realitate”, a declarat acesta.

Josh va folosi banii pentru a-și achita creditul făcut pentru mașină

Șansele de a câștiga premiul de 1 milion de dolari în jocul Mega Millions al Loteriei Iowa sunt de doar 1 la 12.607.306, potrivit site-ului loteriei.

Josh va folosi banii pentru a-și achita creditul făcut pentru mașină și o va ajuta și pe mama sa cu ratele la casă, iar restul banilor îi va păstra pentru pensionare. „Acest câștig va elimina un stres uriaș din viața mea, gata cu grijile legate de bani”, a declarat pentru Iowa Lottery

