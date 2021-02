Irina Binder, omagiu impresionant la scurt timp după moartea mamei sale: “S-a stins, când m-a auzit că i-am spus plângând că o iubesc”

Scriitoarea Irina Binder traversează una dintre cele mai traumatizante perioade din viața sa. Mama ei a murit în brațele sale și, potrivit mărturiilor făcute, aceasta suferea de o maladie cumplită. Diagnosticul era cunoscut doar de rude și apropiații familiei. La scurt timp după deces, artista i-a adus un omagiu impresionant.

Mama Irinei Binder a murit, după ce a fost diagnosticată cu o boală teribilă

Mama celebrei scriitoare a pierdut lupta la viață în zorii zilei de vineri, iar la câteva ore bune de la tragedie, ea a decis să împărtășească public câteva dintre ultimele clipe petrecute cu cea care a adus-o pe lume și, totodată, unele dintre trăirile sale. După cum puteți observa în galeria foto a articolului, omagiul impresionant a fost însoțit de una dintre pozele preferate pe care le are cu mama sa.

“Mama mea bună și frumoasă s-a stins azi-dimineață. A plecat convinsă că va trăi, că se va vindeca… A plecat cu planuri de viitor, cu speranța și dorința de a ajuta oameni care au nevoie. Chiar și suferindă ea se gândea la alții și încerca să îi ajute. După ce s-a stins, când m-a auzit că i-am spus plângând că o iubesc, am zărit o lacrimă în colțul ochiului ei…

Dacă și-ar fi putut lua rămas bun de la toată lumea, mama mea v-ar fi spus să aveți grijă de voi și să fiți buni orice ar fi, să vă bucurați de viață și de oamenii dragi. Și v-ar fi mulțumit de multe ori pentru tot. Se bucura enorm când cineva îi trimitea un gând bun, când îi citeam comentariile de la voi. Tuturor celor care ați fost buni cu mama mea vă mulțumesc și vă voi fi recunoscătoare toată viața. Acum nu mai este un secret că am avut un an extrem de greu, am suferit cât pentru o viață…”, a scris Irina Binder pe Facebook.

În postarea făcută, îndrăgita autoare a volumului “Fluturi” a mărturisit că a presimțit moartea mamei sale.

“Am suferit cumplit văzându-i suferința și pentru că am știut că va pleca, am știut de ziua mea că va fi ultima dată când mama îmi va fi alături, am știut de Crăciun și de Revelion că sunt ultimele sărbători cu ea, am știut de Crăciun că va fi ultima dată când mă așteaptă cu masa frumos aranjată și cu ceva gătit de ea… Abia putea sta în picioare, dar a muncit pentru noi… A fost cumplit să nu pot plânge în preajma ei, să mă prefac că totul este bine, să stau la căpătâiul ei și să îi țin mâna mică și lipsită de vlagă și să nu pot plânge, dar i-am dat ei tot curajul meu și toată forța mea. Nu am putut face mai mult. Dar sper că există un Rai al mamelor, un loc minunat și plin de pace, unde mâinile și picioarele mamelor noastre nu sunt niciodată obosite, unde nu există griji și dureri, ci doar pace și fericire…”, și-a încheiat artista mesajul copleșitor.

