Irina Deaconescu a născut în urmă cu puțin timp. Partenera fotbalistului Cristian Manea s-a confruntat cu probleme

Irina Deaconescu, partenera de viață a fotbalistului Cristian Manea, a născut în urmă cu puțin timp, mai devreme decât anticipase.

Este bucurie mare în familia Irinei Deaconescu! Tânăra a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Pe rețelele de socializare, vloggerița și-a ținut urmăritorii la curent cu toate detaliile.

”Astăzi nasc. Nu mai nasc pe 30 (n.r. martie). Acum am venit să îmi fac repede bagajul și o să pornesc către clinică. Doamne ajută! (…) Sunt bine, mă pregătesc, mă duc să nasc!”, a spus Irina în urmă cu câteva ore, pe Instastory. Apoi, aceasta a ajuns la unitatea spitalicească și s-a pregătit pentru marele moment. Însă, înainte de a aduce bebelușul pe lume, a mai transmis un mesaj pe Instagram, chiar din clinica din Cluj: ”M-am machiat puțin, totuși să nu fiu chiar așa nasoală când apare copilul ăsta, nu? În aproximativ 30 de minute, intru în operație”.

Apoi, Irina Deaconescu a continuat: ”Să vă fac un update la ultimele zile. Nu mai știu exact ziua în care am internat-o pe Victoria, cred că era joi. După ce m-am trezit în pat cu ea plină de sânge la nas, am mers la UPU, nu se știe încă de ce trebuie să ajungem la ORL, nu se știe exact de ce i-a curs sânge. A fost ținută în spital, pentru că refuza să mănânce, refuza să bea apă. A fost greu în spital cu ea, eu însărcinată, câteva zile mai aveam și nășteam, ea bolnavă, suferindă. A fost horror. Mi-e foarte greu, imaginea aia cu ea plină de sânge e traumatizantă. Am început să am foarte multe coșmaruri. (…) Am luat și eu niște pastile, tratament preventiv. Să nu mă ia și pe mine răceala, mi-a fost foarte rău. De alatăieri noapte până ieri am vomitat non-stop, ceea ce cred că a și făcut să apară contracțiile acum. (…) Într-un final, e bine. Dimineață mi-au apărut contracțiile. (…) Nu sunt atât de speriată”.

În urmă cu puțin timp, vloggerița a postat la secțiunea Instastory faptul că a născut și că totul este în regulă!

”Totul a mers super, micuța mea e bine. Vă mulțumim pentru gândurile bune!”, este mesajul scris în dreptul imaginii cu Irina.

Irina Deaconescu a fost cerută în căsătorie în 2020

Cristian Manea a cerut-o în căsătorie pe Irina Deaconescu în anul 2020, pe litoralul românesc.

„Ce zi nebună a fost ieri. Încă nu realizez, poate pentru voi nu a fost un șoc atât de mare, dar pentru mine a fost un șoc imens pentru că nu m-am așteptat nici măcar o secundă. Nu știu cum a făcut Cristi să-mi aducă toți prietenii pe care nu i-am mai văzut de luni de zile, să-i aducă la Constanța, că nu-i ca și cum erau toți din același loc. Cum a reușit el să țină un secret față de mine, totul… pentru că eu sunt ochi și urechi. Încă încerc să-mi revin, dar sunt logodită”, a spus Irina Deaconescu pe pagina sa de Instagram, la momentul respectiv.

Sursă foto: Instagram Irina Deaconescu