Irina Rimes a părăsit România. Unde s-a mutat artista și de ce a luat această decizie radicală

Irina Rimes a reușit să-și uimească fanii cu o decizie de ultim moment. Artista a luat calea iubirii și a decis să facă un sacrificiu pentru noul său iubit. Vă vine sau nu să credeți, Irina Rimes s-ar fi mutat în Franța!

Irina Rimes a luat o decizie de ultim moment. Se pare că artista care face furori cu vocea sa s-ar fi mutat în Franta, pentru noul său iubit.

Potrivit informațiilor oferite de unica.md, Irina Rimes i-a spus adio toboșarului Alexandru Badea, cel alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste și alături de care se afișa peste tot în social media. Artista nu a vrut să stea prea mult timp sigură, așa că și-a găsit un nou partener de viață.

Mai exact sursa citată informează că Irina Rimes s-a amorezat de un tânăr francez, care activează tot în domeniul muzicii. Pentru că dragostea era prea mare, Irina Rimes ar fi părăsit deja România, pentru a locui în Franța alături de noul său iubit, David Goldcher pe numele lui.

Irina și David locuiesc împreună cu chirie, în Franța și sunt cum nu se poate mai fericiți. Mai mult, chiar dacă a plecat, Irina Rimes nu a uitat de fanii săi, pe care mereu i-a ținut la curent cu ceea ce face atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Aceasta își ține urmăritorii din social media la curent cu ce se întâmplă în viața ei, prin intermediul vloggurilor.

”Stăm într-un apartament cu chirie, nu cumpărăm nimic în pandemie”, a spus Irina Rimes într-unul din video-urile sale.

Irina Rimes a suferit enorm după despărțirea de soțul său

Este o femeie puternică și chiar dacă și-a găsit jumătatea, Irina Rimes nu a uitat de momentele în care era o persoană depresivă, din cauza rupturii de fostul său soț.

„Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament că trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv. Am făcut, am trecut prin toate astea. Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale, sunt lucruri prin care ar trebui să treacă un om ca să preţuiască ce e acolo sus. Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus”, declara artista cu ceva timp în urmă.