Irina Rimes duce relația cu iubitul francez într-o nouă etapă. Artista este în culmea fericirii: ”Am sărbătorit foarte frumos”

Irina Rimes trce printr-o etapă foarte frumoasă din viața ei: artista se iubește de un an de zile cu David Goldcher, un tânăr francez care i-a furat inima. Mai mult decât atât, interpreta se bucură de succes pe plan profesional, având mii de fani care îi ascultp piesele și care o urmărersc pe rețelele se socializare.

Într-un interviu pentru impact.ro, cântăreața a dezvăluit că a trecut la o nouă etapă în ceea ce privește povestea ei de iubire. Irina s-a mutat cu iubitul francez în casă nouă și a făcut declarații despre o posibilă căsătorie.

„Alaltăieri a fost ziua mea, ieri a fost ziua iubitului meu și tot ieri ne-am mutat în casă nouă. Am sărbătorit foarte frumos, ce-i drept ne-am culcat mai devreme decât de obicei, pentru că nu am avut o perioadă tocmai prolifică în ultimele zile, dar a fost foarte frumos și sunt foarte fericită. Până acum am locuit împreună, doar că era sus, la etajul 8, acum este pe pământ”, a declarat Irina Rimes, care acum stă cu iubitul în România, după o perioadă în care au locuit împreună, în Franța.

Irina Rimes se va căsători în curând?

În același interviu, cântăreața în vârstă de 30 de ani a vorbit și despre o posibilă nuntă cu David Goldcher. „Atunci când doi oameni se iubesc, își fac planuri de viitor și noi avem planurile noastre de viitor, dar sunt ale noastre. Nu știu dacă trebuie să ne grăbim undeva (n.r. – oficializarea relației) și dacă o să o facem, probabil o să o facem intim și nu o să știe nimeni”, a mai dezvăluit Irina Rimes.

