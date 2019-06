Irina Rimes exultă după ce colega Andra Măruță a plecat de la Vocea României: “Uite cu cine ne..”

Andra nu va mai face parte din juriul “Vocea României”, vedeta a fost deja înlocuită de Horia Brenciu, care a venit de la Antena 1. Irina Rimes, de pupitru a Andrei la emisiunea de talente a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat bucuria privind schimbarea făcută de Pro TV.

Artista a distribuit fanilor o imagine cu jurații de la “Vocea României”, printre care apare și cel mai nou venit, Horia Brenciu. “Uite cu cine ne vedem in sezonul 9 de la @vocea_romaniei !!!! ?Are you Excited?! ??“, a scris artista pe rețelele de socializare.



Motivul pentru care Andra a plecat de la Vocea României

Talentata cântăreață a fost înlocuită cu o vedetă de la Antena 1, mai exact Horia Brenciu. Vedeta a făcut primele declarații despre părăsirea scaunului roșu de la Voce și a mărturisit că a venit momentul să încheie acest capitol.

„După un an în care am încercat să fac parte și din juriul de la “Românii au talent”, și din grupul de antrenori de la “Vocea României”, să am și două turnee simultan (Tradițional – care apropo pe 1 decembrie o sa fie la Cluj, de obicei era live-ul de la Voce| și Live & Crunchy), plus videoclipuri și colaborări muzicale, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că trebuie să spun stop.

“Vocea României” este una dintre emisiunile preferate, o urmăresc încă de la primul sezon, dar a trebuit sa renunț la fotoliul meu roșu, stiind că este cea mai bună decizie acum!

De “Românii au talent” sunt mult mai atașată dupa 9 sezoane încheiate. Așa că o să rămân în continuare telespectatoare fidelă “Vocii României” și le urez succes prietenilor și colegilor mei care sunt acolo”, a declarat Andra pentru VIVA!.

Amintim că Andra și-a anunțat plecarea de la “Vocea României” încă din luna martie. Invitată la DIGI FM, în cadrul emisiunii “Oameni de colecție”, îndrăgita cântăreață a mărturisit că tot ce se întâmplă la filmări o lasă rece și că nu se regăsește. Practic, soția lui Cătălin Măruță a lăsat de atunci să se înțeleagă faptul că va părăsi celebrul show.