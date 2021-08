Irinel Columbeanu a discutat cu fiica sa şi a Monicăi Gabor. Ce se va întâmpla cu Irina

De când au apărut primele zvonuri despre despărțirea Monicăi Gabor de Mr. Pink, vedeta și-a luat bagajele și a plecat în Dubai, unde a fost așteptată de Ramona cu brațele deschise. Alături de Monica este şi fiica sa, Irina, pe care o are din căsătoria cu irinel Columbeanu.

Vestea despărţirii celor doi şocat lumea mondenă din România, şi chiar şi pe Irinel Columbeanu, care îţi doreşte ca fiica sa să fie fericită.

”Nu am vorbit cu Monica după ce am aflat acest lucru. Am vorbit cu Irina, fiica mea. Este bine fata, continuă să scrie la carte, asta mi-a spus. Nu doresc să dezvălui unde se află în prezent, important este că e bine și atât. Nu cred că vine în România vara aceasta, nici nu are cum să vină, nu vedeți și voi la televizor ce se întâmplă”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Impact.

Ce spune Irinel Columbeanu despre despărțirea Monicăi de Mr. Pink

Recent, Irinel Columbeanu a vorbit despre ruptura dintre Monica Gabor și Mr. Pink. Acesta a mărturisit că s-a gândit intens la ce s-a întâmplat, dar este sigur că fosta lui parteneră se va descurca și în această situație grea.

(CITEȘTE ȘI: A CONFIRMAT! MONICA GABOR ȘI MR. PINK ȘI-AU SPUS ”ADIO!”: ”DA, ESTE ADEVĂRAT!”)

„Nu am mai vorbit deloc cu Monica după ce s-a aflat vestea. M-am gândit mult la chestia asta, mă frământă situația în sine! Nu am încă un program stabilit pentru vara aceasta cu fetița. Eu nu cred că este nevoie să o ajute cineva pe Monica în această situație, ea o să se descurce singură din câte o cunosc. Nu este vorba de ambiție de fier în această situație, Monica este o femeie foarte temperamentală.

Eu cât îi cunosc pe amândoi, pentru că l-am cunoscut și pe Mr.Pink, o să se înțeleagă și o să se împace. Deci dacă ai o femeie temperamentală lângă tine și ești un bărbat deștept, nu ai cum să nu te înțelegi. Mi se pare că se face o furtună într-un pahar de apă. Ei și-au dat un reset la relație pentru o revalidare. Cu alte cuvinte, nu îmi fac griji că ei doi se vor separa”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Impact.ro.

Monica Gabor și Mr. Pink, o relație restrictivă

După ce Monica Gabor și Mr. Prink s-au despărțit au ieșit la iveală mai multe detalii din relația lor. Se pare că lucrurile nu erau tocmai roz, iar fiecare acțiune a Monicăi era atent monitorizată de Mr. Pink. Cei doi aveau o relație extrem de restrictivă, potrivit spuselor unor apropiați ai acestora.

„Era monitorizată în permanență. Avea voie să facă cumpărăturile doar de pe net sau de la un supermaket de lux din zonă, unde Mr. Pink cunoștea pe toată lumea. Ea nu avea menajere în casă, făcea singură toată treaba și nu avea voie să primească musafiri.

Înainte ca Irina să se mute în America, ea putea pleca să o viziteze doar cu acordul iubitului, care știa fix la cât decolează și aterizează avionul și tot ceea ce face Moni din momentul în care ajungea în România. După ce fetița a venit la ea, nu a mai avut voie să meargă în țara sa natală”, a declarat unul dintre apropiații tinerei, pentru Playtech.ro.

Sursa foto: Arhiva Cancan