Irinel Columbeanu, dezvăluiri neştiute despre relaţia cu Oana Cojocaru. Ce şi-au spus cei doi înainte de despărţire

După aproape trei ani de relaţie, Irinel Columbeanu și iubita Oana şi-au spus adio. Din luna mai a anului trecut cei doi nu mai formează un cuplu. Omul de afaceri a povestit în cartea sa, detalii neştiute despre povestea de iubire pe care a trăit-o alături de tânără.

În cartea sa, Irinel Columbeanu povestește despre traiul pe care l-a avut cu Oana Cojocaru în vila de la Izvorani, care în urmă cu câteva luni a și ars.

Omul de afaceri recunoaşte că nu se mai simţea în largul său în acea locuinţă.

„Locuitul în vila de la Izvorani începu să le stea în gât amândurora. Lui nu-i mai plăcea acolo, pierdea prea mult timp pe drum, DN 1 era din ce în ce mai aglomerat, plus casa aceea mult prea mare mai avea un pic și cădea pe ei. Ea se simțea ca-n pustietate, de altfel i-o și spusese, era departe de orice. Plus că din cauza distanței nu avea nicio prietenă”, scrie fostul soț al Monicăi Gabor.

Ce şi-au spus cei doi înainte de despărţire

O bună perioadă de timp, fostul cuplu a locuit într-un apartament în Piata Victoriei din Capitală. Nu a fost totul numai lapte şi miere, însă Irinel Columbeanu a rămas impresionat de grija pe care iubita lui o avea atunci când el avea probleme.

La un moment dat însă, după o discuţie aprinsă, tânăra a vrut să se mute înapoi la Braşov, la mama ei.

„Petreceau din ce în ce mai multe nopți în București, în apartamentul de pe Calea Victoriei. În decembrie se și certară, adică ea cu el, vru să plece de tot la mama ei, la Brașov, dar el nu o lăsă și îi propuse, în schimb, să se mute amândoi la apartament, după Revelion. Fu ultimul petrecut acolo. Până să fie remediat, frigul de acolo pe el îl doborî la pat, fu foarte impresionat de câtă grijă ea avu de el până îl puse pe picioare.

Când altădată el aproape că nu mai putea păși, ea ținu să-l însoțească la medic și să-l aștepte, chiar neprimită în cabinet. Ili nu știa ce să mai creadă (…). Lui Ili îi plăcea să o privească atunci când își punea la geam bărbia-n palme și admira cu încântare ca de copil de la înălțime luminile orașului”, mai scrie Irinel Columbeanu în „Chintesența”.