Irinel Columbeanu, povestea numelui său dat de părinți după o experiență grea

Irinel Columbeanu a povestit despre cum au ajuns părinții lui să-i pună numele de Irinel. Fostul om de afaceri a primit numele unui medic care i-a salvat viața.

Afaceristul a povestit că părinții săi i-au pus numele după ce a avut o problemă de sănătate. Astfel, Ion și Georgeta Columbeanu au decis să își numească fiul „Irinel” după numele unui medic.

Mai exact, este vorba despre medicul care i-a salvat viața omului de afaceri, atunci când acesta era mic. Atunci, părinții i-ar fi promis acestuia că dacă îl salvează viața băiețelului, el vor numi după el.

„Am avut niște probleme când eram mic… vă spun din povestirile părinților mei. Doctorul care m-ar fi salvat la acea vreme, când aveam aveam o vârstă fragedă, avea cusut pe buzunarul de la halat numele Irinel…

Mă rog, numele complet… Dr Irinel… sincer, nu-mi mai aduc aminte numele de familie”, a dezvăluit omul de afaceri, într-un interviu pentru A7TV.

După ce a aflat despre această poveste de la părinții lui, Irinel Columbeanu a dorit să îl cunoască pe acel medic, dar se pare că acesta s-a stins din viață, așa că acest lucru nu a mai fost posibil.

Apoi, el a decis să caute mormântul acestui doctor, lucru pe care l-a și reușit.

„Dar ulterior, având câteva indicații, am descoperit mormântul doctorului Irinel. Sunt sigur acum, cum am fost și atunci când am trecut pe acolo…. este lânga una din zonele unde trebuie să mergi în genunchi până la altar pentru a te ruga la icoana Maicii Domnului. Chiar la ieșire este acest mormânt”, a precizat acesta.

Irinel Columbeanu s-a născut la Ploiești

„M-am născut la Ploiești… Am fost de câteva ori să revăd blocul în care a început copilăria mea și pe care mi-l amintesc destul de bine. Lângă Ploiești se află și Mănăstirea Ghighiu, după cum știți, unde am descoperit eu singur mormântul doctorului care purta numele pe care l-am primit și eu”, a spus el.