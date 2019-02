Ispita Andi, adevărul despre divorțul lui Hannelore: “Am simțit bucurie“

Ispita Andi și Hannelore de la “Insula iubirii“ au avut o scurtă idilă în emisiune, iar acum bărbatul a făcut declarații despre divorțul blondinei. Andi mărturisește că se bucură pentru ea că a făcut acest pas, deoarece nu o nuntă sau un act o poate face fericită.

Legat de legătura dintre ei, aceasta nu mai poate fi reluată sub nicio formă, tot ce a trebuit să se întâmple, s-a întâmplat acolo, pe insulă, acum nu mai este momentul potrivit pentru a încerca ceva. „Am simţit bucurie pentru ea că a realizat că trebuie să se elibereze. Că nu o nuntă, nu un act o poate face fericită. I-am explicat şi ei şi tuturor o să vă zic acelaşi lucru. Sunt de părere că anumite momente nu le poţi recrea. A fost frumos, dar a fost atunci. Nu mai este nici mediul propice, nici din partea mea, nici din partea ei probabil. Nu are rost să forţăm un lucru de dragul vremurilor trecute, când nu mai suntem aceeaşi”, a explicat Andi.

El a vorbit și despre ce s-a întâmplat între el și blondă, după ce s-au revăzut. „Nici măcar nu a existat un sărut pe Insulă, care relaţie?… Au fost nişte chestii pe care trebuia să i le spun sau trebuia să mi le spună, am lămurit, am clarificat anumite situaţii. De acolo a şi reieşit postul ei că ce s-a întâmplat a fost adevărat. Nu ştiu, ea probabil a simţit mult timp că şi-a înecat trăirile”, a declarat Andi.

Nu are gânduri de însurătoare

Andi a vorbit și despre viața sa personală, afirmând că nu are gânduri de însurătoare, cel puțin nu până la vârsta de 30 de ani. „Nu mă însor. Am zis că până la 30 de ani ar trebui să fac acest pas… …Nu există femeia ideală. E greu să o găseşti. Oamenii ideali nu există. Există oameni cu care te completezi, cu care ai aceeaşi energie. Aici nu mă deranjează (n.r. operaţiile estetice). Nu e niciun plus, niciun minus. Dacă sunt făcute cu bun gust, e ok. Hannelore mi-a plăcut pentru că pe partea fizică era foarte naturală. E o foarte bună dansatoare. Asta îmi mai place, să aibă o pasiune. Şi să pună unghii, nu contează. Să fie independentă e important, asta îmi arată caracterul ei”, a încheiat Andi.