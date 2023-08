Ispita de la Insula Iubirii, diagnosticată cu cancer. Și-a anunțat părinții, vestea a venit ca un șoc la Antenă

Una dintre cele mai cunoscute ispite de la Insula Iubirii a reușit să își șocheze familia și apropiații în momentul în care le-a spus că are cancer. Cu toate acestea, a demonstrat că este o femeie puternică și chiar dacă s-a confruntat cu o astfel de problemă la doar 25 de ani nu și-a pierdut niciun moment speranța. Povestea blondinei este tulburătoare.

În 2018, Irina Stroia participa la Insula Iubirii în calitate de ispită. La vremea respectivă, tânăra s-a folosit de toate atuurile pe care le avea în dotare pentru a-i testa pe concurenți. O fire pozitivă și mereu pusă pe glume, tânăra a reușit să îi cucerească pe telespectatori. În viața blondinei lucrurile mergeau bine și nimic nu prevestea ce avea să urmeze.

Problemele au început pentru Irina Stroia la începutul anului 2020. Atunci, după un control medical amănunţit, aceasta a aflat că are cancer. Vestea a fost un șoc pentru ea, dar şi pentru familia ei. A încercat la momentul respectiv să ţină aceste probleme ascunse, dar în final a decis să îi spună povestea.

„La începutul anului am fost diagnosticată cu o formă de cancer. Pe scurt, am primit cea mai mare palmă de la viaţă. Nu puteam să plâng, să îmi manifest frica sau emoţiile în vreun fel pentru că mama mea a trecut prin destule în viaţa ei şi să mă vadă şi pe mine la pămânţ, ar fi distrus-o şi mai tare decât vestea că unul dintre copiii ei are o boală ce poate ucide. Pandemia mi-a permis să fac puţine seturi de analize, un medic m-a consultat înainte de starea de urgenţă, alţi trei au primit doar analizele făcute înainte de nebunia globală, online. Cei trei din urmă îmi spuneau că au avut cazuri cu analize asemănătore care au trecut peste, dar şi cazuri care în 3 luni au murit. Îngheţam după fiecare apel. Pentru prima dată m-am închis în mine, încercând să ascund cât mai adânc frică. Nopţi la rând adormeam plângând cu gândul că dacă mor, cine mai are grijă de mama mea, de fratele meu?”, spunea ea.

Irina Stroia a reușit să învingă boala

A urmat o perioadă extrem de grea. A luat tratament, iar în toamna anului 2020 anunţa că este bine, că s-a vindecat. Apoi, după șase luni, în urma unui control de rutină a aflat că boala a recidivat. Nici de această dată nu s-a dat bătută și astfel a reușit să învingă boala pentru a doua oară. În prezent, starea ei de sănătate este una bună.

„Un curs foarte bun, după un an și… Am schimbat toți medicii. Era complicat că munceam si aveam cursuri. Și am dat o șansă unei alte clinici din București. Și mi-au zis că trebuie să fac chimioterapie. Nu am acceptat. În final am dat peste un medic care nu e român, prin recomandarea lui tata și în urma unei biopsii mi-a zis că e ok. Eu nu am luat niciun tratament, dar am renunțat la carne. Ideea e că tatăl vitreg a avut și el cancer, în stadiul 4. Medicii nu-i mai dădeau șanse. Tot la fel, a renunțat la carne și tot ce ține de origine animală și fizioterapie și reflexoterapie și s-a vindecat. Eu tratament am ținut, dar anul trecut. Mi-au scris mulți oameni de bine”, a spus Irina, în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars.