Israel vrea să închidă granițele! Bilanțul este devastator după primele zile de conflict, sunt cel puțin 500 de morți și 3300 de răniți

Este stare de război în Israel. Atacurile împotriva statului au continuat noaptea trecută. Duminică dimineața, Țara Sfântă a fost atacată de Hezbollah, o formațiune armată susținută de Iran, cu tunuri și rachete. Nu mai puțin de 150 de rachete au fost lansate, iar bilanțul este negru – 500 de persoane au murit, iar alte 3300 au fost rănite în urma atacurilor. Autoritățile au în plan să închidă granițele.

În cursul dimineții de sâmbătă, 7 octombrie 2023, la ora 06:30, gruparea Hamas a atacat statul Israel cu o ploaie de rachete. Au fost lansate dinspre Fâșia Gaza palestiniană. Atacurile împotriva Țării Sfinte au fost terestre, pe mare și pe cale aeriană. Tot în cursul de ieri, președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj pe Twitter, referitor la situația delicată din Israel: „România condamnă ferm atacurile cu rachete din această dimineaţă împotriva Israelului. Suntem pe deplin solidari cu Israelul în aceste momente teribile. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile victimelor şi către cei care sunt atacaţi”.

Bilanț negru – 500 de persoane au murit, în urma atacurilor

Duminică dimineața, 8 octombrie 2023, formațiunea armată Hezbollah, susținută de Iran, s-a alăturat atacurilor împotriva Israeului. În cursul nopții, peste 150 de rachete au fost lansate din Fâșia Gaza către Tel Aviv și alte zone ale Țării Sfinte. Mulți civili israelieni au fost luați ostatici și duși în Fâșia Gaza. Potrivit reprezentanților Ambasadei Israelului în SUA, 100 de civili și soldați israelieni au fost răpiți. Luptătorii Hamas se află în orașele din sudul Israelului, precum Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Aza, Be’eri, Yated și Kissufim.

Bilanțul este devastator după primele zile de conflict. Potrivit informațiilor, nu mai puțin de 500 de persoane au murit, iar alte 3300 au fost rănite, în urma atacurilor. De asemenea, statul Israel a mobilizat 150.000 de rezerviști, iar tancurile sunt pregătite să se îndrepte spre Gaza.

Atacurile Hezbollah au vizat 3 obiective

Unul dintre miniștrii guvernului Netanyahu a avertizat că „ar putea fi doar începutul”, fiind pregătiți în fața unei „lovituri mult mai dureroase dinspre nord”. De asemenea, un ministrul israelian a declarat că „există o șansă rezonabilă ca incidentul din sud să fie o simplă distragere a atenției pentru războiul din nord. Nu este imposibil ca IDF să fie atrasă în sud pentru a putea da o lovitură mai puternică și mai dureroasă în nord. Ceea ce se întâmplă pare a fi un eveniment strategic planificat și dirijat de Iran. Aceasta este o situație în care Israelul nu a mai fost de zeci de ani”.

Formațiunea armată Hezbollah activează în Liban (nord). În cursul zilei de sâmbătă, 7 octombrie, când Israel a fost lovit de gruparea Hamas, formațiunea militară transmitea un comunicat prin care afirma că se află în „contact direct cu conducerea rezistenței palestiniene” și că situația din Fâșia Gaza este urmărită. Atacurile din partea grupării politice și militante Hezbollah au vizat trei obiective.

Israel are în plan să închidă granițele

Autoriățile au în plan să închidă granițele. Lt. col. Jonathan Conricus, purtător de cuvânt al Forţelor de Apărare ale Israelului, a făcut o serie de declarații la CNN.

„Să sperăm că în zori vom putea să declarăm că am restaurat, în sfârşit, suveranitatea şi ordinea în Israel. Dar nu am reuşit încă acest lucru. Şi asta va fi prioritatea noastră numărul unu. Apoi vom închide graniţa şi ne vom asigura că nu mai vin alţi terorişt. Şi apoi vom începe să ne concentrăm pe a lovi Hamas cum nu am mai făcut-o niciodată”, a declarat Conricus.

„Începem un război lung şi dificil. Războiul ne-a fost impus de un atac sângeros al Hamas. Prima fază se termină în aceste ore cu distrugerea majorităţii forţelor inamice care au intrat pe teritoriul nostru. În acelaşi timp, am început formaţia ofensivă şi ea va continua fără rezerve şi fără pauză până când obiectivele sunt atinse. Vom restabili securitatea pentru cetăţenii Israelului şi vom câştiga”, a transmis premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Sursă foto: capturi video Twitter