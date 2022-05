Istvan Kovacs arbitrează astăzi finala Conference League » 4 variante de profit lansate la AS Roma – Feyenoord »»

Finala Conference League, AS Roma – Feyenoord, va avea loc astăzi de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe „Air Albania Stadium” din Tirana (Albania) și va fi arbirat de românul Istvan Kovacs.

AS Roma pleacă cu prima șansă la trofeu iar noi vom paria că romanii vor câștiga Conference League. Argumentăm pariul nostru cu experiența superioară a trupei capitoline la acest nivel, cu lotul de jucători, valoric peste cel al grupării din Rotterdam, care nici în acest sezon nu a reușit să intre într-o bătălie reală cu Ajax și PSV pentru titlu. Nu în ultimul rând factorul Mourinho. ”The Special One” știe perfect ce are de făcut pentru a câștiga astfel de partide.

Pe lângă pontul în cota 1.70 pe care l-am argumentat mai sus, ne propunem să facem profit și cu ajutorul „specialelor”. Vom profita de linia joasă a cartonașelor și vom miza pe minim 4 cartonașe acorate de Istvan Kovacs, fiind de așteptat ca românul să scoate rapid un avertisment pentruna ține finala în mână. De asemenea, vom paria pe minim 6 cornere ale romanilor și cel puțin 4 off-side-uri în meci fiind de așteptat să asistăm la un meci pe contre, viu disputat, în care să se joace d emulte ori cu garda jos.

Pariuri „speciale” AS Roma – Feyenoord:

AS Roma câștigă trofeul – cota 1.70

Peste 3.5 cartonașe – cota 1.42

AS Roma, peste 5.5 cornere – cota 2.05

Peste 3.5 off-side-uri – cota 1.67

Echipe probabile AS Roma – Feyenoord:

AS Roma: Patricio- Mancini, Smalling, Ibanez- Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski- Pellegrini, Zaniolo- Abraham

Feyenoord: Marciano- Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia- Aursnes, Kokcu- Nelson, Til, Sinisterra- Dessers