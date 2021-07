Italia învinge la loteria penalty-urilor Spania și merge în finala EURO 2020!

Selecţionata Italiei s-a calificat în finala EURO 2020 după ce a învins reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-2, la loviturile de la 11 metri.

Disputată pe „Wembley”, stadion ce va găzdui și marea finală de pe 11 iulie, partida a fost echilibrată, scorul după cele 90 de minute de joc fiind egal, 1-1 (0-0). Italienii au deschis scorul prin Federico Chiesa (min. 60), dar Spania a reușit să ducă meciul în prelingiri prin reușita nou-intratului Alvaro Morata (min.80). Cum în cele două reprize „extra” tabela a rămas nemișcată, s-a trecut la executarea loviturilor de la 11 metri. Belotti, Bonucci, Bernardeschi şi Jorginho au transformat pentru peninsulari, iar Gerard Moreno şi Thiago Alcantara au înscris pentru spanioli. De la italieni a ratat Locatelli, iar de la spanioli Olmo şi Morata.

„Suntem încântaţi că am produs această bucurie minunată poporului italian. Mai rămâne un meci de jucat, în care va trebui să facem acelaşi lucru. Ştiam că va fi un joc foarte dur, deoarece Spania este cea mai bună din lume în ceea ce priveşte posesia, ne-au făcut probleme, a trebuit să rezistăm când a fost nevoie. A fost un meci foarte deschis, au existat probleme pentru noi, pentru că nu am avut prea multă posesie. Dar am vrut să ne calificăm în finală şi am încercat până la capăt. Loviturile de departajare seamănă cu o loterie, jos pălăria pentru Spania”, a declarat Roberto Mancini, selecţionerul Italiei la finalul meciului.

Italia are un titlu european, obţinut în 1968, pe teren propriu, iar de două ori a pierdut finala, în 2000 în faţa Franţei şi în 2012 în faţa Spaniei. În ultimul act la EURO 2020, „Squadra Azzurra” va întâlni învingătoarea semifinalei Anglia- Danemarca, programată astăzi de la ora 22:00 tot pe „Wembley”.