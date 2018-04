Îți dau lacrimile! Gestul emoționant făcut de un medic pentru bătrânul bătut crunt și lăsat inconştient de doi tineri în Braşov

Vasi Rădulescu, un medic din Bucureşti, a făcut un apel emoționant pe pagina lui personală de Facebook ca să strângă bani pentru bătrânul snopit cu sălbăticie de doi tineri în Brașov. La nici 24 de ore de la postarea sa, doctorul a reușit să adune donaţii în valoare de 15.000 de lei pentru Dumitru Neculai, victima celor doi bătăuși.

„Am vorbit cu purtătorul de cuvânt al spitalului. Are traumatisme faciale, o mică fractură cervicală, este încă foarte marcat de tot ce i s-a întâmplat, dar starea în rest e bună. Nu are acte. Cei de asistența socială au început demersurile să îi facă acte provizorii, apoi va apărea și un cont bancar. E din Focșani și lucra cu ziua în Brașov. Stătea undeva la marginea orașului, în condiții grele. Nu are locuință. Cei de la Spitalul Județean Brașov se ocupă IMPECABIL de dumnealui. Urmează să facă iar ecografii și RMN. Îl vor ține până după Paști, chiar dacă medical pare totul bine. Îl țin ca să fie liniștit, să doarmă bine, să aibă mâncare. Oameni!”, a scris Vasi Rădulescu pe Facebook.

În campania pornită de medicul Vasi Rădulescu s-a alăturat și scriitoarea Irina Binder. Ea a fost în această după-amiază în spitalul în care se află internat Dumiru Neculai.

„Dragii mei oameni buni! Sunt impresionată de dorința voastră de a-l ajuta pe omul agresat despre care am scris mai jos. La ora 15 merg la spital să-l vizitez. Voi vedea acolo ce nevoi are, voi afla detalii astfel încât să-l ajutăm cât mai bine.

Nu are cont și nu are acte. Eu am adunat o sumă de bani și voi mai aduna. Să îi dăm omului o sumă mare cash nu este o idee bună. Nu vreau să îi periclităm siguranța și nici să fie ținta profitorilor. Eu mă gândesc că o sumă virată lunar ar fi cel mai bine. Îmi doresc să-l ajut pe termen lung.

S-au oferit medici să îl trateze gratuit, să îi repare dantura…

Nu are locuință, dar dacă va fi nevoie îi închiriez eu o garsonieră. Deocamdată trebuie să se refacă. Știu că mulți vă doriți să-l ajutați, dar să mergeți la spital nu e o soluție… Ar fi haos, sunt niște reguli și în spital și omul are nevoie de liniște. Eu îi voi povesti azi ce se întâmplă și revin și la voi cu vești. Importantă este siguranța lui și ajutorul să fie pe termen lung.

Vă mulțumesc mult tuturor și orice idee de a-l ajuta e binevenită.

Nu fac față valului de mesaje de aceea vă scriu aici contul meu PayPal: irina@irinab.com

Voi posta toate evidențele ca să nu existe suspiciuni.

Sunteți minunați!

Eu mă voi uni și cu dl.Vasi Rădulescu să-l ajutăm pe bătrânel.PS. Vă rog să fiți precauți, au apărut impostori și escroci care mint că îl vor ajuta. Să nu vă lăsați păcăliți.

Irina”, a scris cunoscuta autoare a volumelor „Fluturii” și „Insomnii” pe pagina ei de Facebook.

Cei care vor să-l ajute pe Dumitru Neculai, victima celor două brute, pot dona bani în contul de mai jos.

„Cine vrea, poate dona în contul meu iban RO67INGB0000999901236940 (titular Vasile Rădulescu) și absolut toți banii ajung miercuri la victimă. Cine vrea, nu e nicio presiune sau altceva. Mulțumesc.

PayPal aici: https://eusuntv.ro/ sustine-eu-sunt-v/

M-am cutremurat când am văzut clipul cu cele două brute care aproape au omorât un vârstnic într-un pasaj, la Brașov. Au fost arestate și sper să primească o pedeapsă cruntă.

Domnul e mai bine acum”, a scris medicul Vasi Rădulescu pe pagina lui de Facebook.

Vă reamintim că bărbatul de 66 de ani din Focşani a fost bătut crunt într-un pasaj din Braşov de doi tineri. Agresoriie au continuat să îl lovească, chiar şi când acesta se prăbuşise la pământ.

Bătrânul de 66 de ani muncește ca să își ajute fiul bolnav

„Eu ştiu că am încercat să mă apăr, dar eu neavând putere, bătrân… Nu-mi amintesc exact. Muncesc cu ziua la anii mei şi tu dai în mine? Nu e frumos!”” a spus bătrânul, potrivit reporterbuzoian.ro.

Bărbatul încearcă să îşi ajute fiul bolnav. Singura lui grijă este să revină cât mai repede la muncă. Cei doi sunt cercetaţi pentru loviri şi alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Bătrânul rănit a fost transportat la spital, iar medicii spun că pentru vindecare are nevoie de 16 – 18 zile de îngrijiri medicale.