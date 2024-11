Îți mai aduci aminte de Cerasela de la Insula Iubirii? L-a uitat pe Rareș și are iubit nou: „Nu am mai simțit de mult”

Cu siguranță fanii Insula Iubirii își aduc aminte de Cerasela, concurenta din sezonul șase. Aceasta a făcut deliciul publicului, iar acum vine cu vești importante. După despărțirea de Rareș și o perioadă de mai bine de doi ani în care a fost singură, acum aceasta iubește, din nou. Pare că și-a găsit alesul și este cât se poate de fericită. Cum s-au cunoscut cei doi?

Cerasela a venit la Insula Iubirii sezonul 6 alături de Rareș, partenerul ei de la acea vreme. Cei doi și-au testa relația de doi ani în Thailanda și chiar dacă au întâmpinat dificultăți au plecat în cele din urmă împreună acasă. Însă, cuplul lor nu a mai rezistat mult și despărțirea definitivă a fost marcată. Acum, Cerasela iubește din nou și este în al nouălea cer.

Așa cum spuneam, deși Cerasela și Rareș au plecat împreună de la Insula Iubirii, cei doi s-au despărțit la scurt timp după terminarea filmărilor. A urmat o perioadă grea pentru fosta concurentă, în care a preferat să fie singură și să se regăsească pe ea.

Ei bine, acum, după mai bine de doi ani de singurătate, Cerasela a decis să mai dea încă o șansă iubirii și are un nou partener. Recent, aceasta a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu noul iubit și se declară cât se poate de fericită.

Deși nu a vrut să ofere prea multe detalii despre noua relație, Cerasela a dezvăluit cum și-a cunoscut partenerul. Se pare că aceștia s-au remarcat în mediul online, iar pasiunea pentru sport i-a adus împreună. Acum cei doi au o relație frumoasă, matură, bazată pe sinceritate absolută.

„Ne-a unit Instagramul, mai exact o pagină a unei săli de sport. Ne-a unit pasiunea noastră comună: sala. Nu are importanță timpul sau de când, ci faptul că am simțit ce nu am mai simțit de mult. Prin sinceritatea absolută. Am fost naturali. El a știut ce vrea și eu știu ce vreau. A venit totul natural și a știut să mă facă să ascult”, a mai mărturisit Cerasela.