O mai ții minte pe Cerasela de la Insula Iubirii? Transformarea incredibilă prin care a trecut, după ce s-a despărțit de Rareș

Tu îți mai amintești de Cerasela de la Insula Iubirii? Tânăra a participat în cadrul show-ului de la Antena 1 în anul 2022. La momentul acela, forma o relație cu Rareș. Doar că apele au fost „tulburi” între cei doi și, ulterior, au ales să încheie povestea de dragoste. A trecut aproape un an de la difuzarea imaginilor cu ei, la Antena 1, iar fosta concurentă a trecut printr-o serie de transformări. Iată mai jos, în articol, mai multe detalii.

Cerasela și Rareș au participat în cadrul show-ului Insula Iubirii, de la Antena 1, în ediția care a rulat în 2022. La momentul acela, cei doi formau un cuplu. Au mers împreună în Thailanda, pentru a-și testa relația, dar și pentru a rezolva o problemă referitoare la stima de sine. În cele din urmă, cei doi s-au despărțit. După ce au încheiat povestea de iubire, Cerasela a trecut printr-o serie de transformări.

Vezi și SEBASTIAN DASCĂLU, MĂRTURISIRI SURPRINZĂTOARE! CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN VIAȚA TÂNĂRULUI DUPĂ PARTICIPAREA LA INSULA IUBIRII: „ȘOCUL A FOST MARE”

Cerasela de la Insula Iubirii a trecut printr-o serie de schimbări

Lunile au trecut, iar Cerasela de la Insula Iubirii a trecut printr-o serie de schimbări vizibile. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a ales să își facă o schimbare în privința coafurii. Fosta iubită a lui Rareș a optat, de data aceasta, să poarte codițe lungi! De asemenea, tânăra are grijă de aspectul fizic, făcând exerciții fizice la sală. În mediul online, Cerasela își ține la curent prietenii virtuali cu activitățile pe care le face.

Ce s-a întâmplat între Cerasela și Rareș, după ce s-au întors din Thailanda

Despre încheierea relației a vorbit chiar Rareș, fostul ei partener. Fostul concurent de la Insula Iubirii, sezonul 6, mărturisea că au lucrat la relația lor, dar nu ar fi existat rezultate concrete. Acest aspect a avut loc pe o perioadă de câteva luni, după întoarcerea din Thailanda. Tânărul a fost afectat, după ce relația s-a încheiat.

„Am lucrat la relația cu Cerasela cât am putut. Când lucrezi și nu mai vezi rezultatul, încerci să construiești o casă și lucrezi, lucrezi, dar nu mai vezi acel acoperiș niciodată, trebuie să te oprești din construcție că nu o să ajungi nicăieri.

Am lucrat cât am putut, recunosc. Nu am putut să lucrez mai mult, am lucrat o perioadă, 2-3-5 luni după ce am venit de acolo. Atât am putut, îmi pare rău că nu am putut mai mult. De fapt, nu-mi pare rău că nu am putut mai mult. Atât am putut. Și s-a încheiat”, a afirmat Rareș, la un podcast.

Vezi și FOSTA ISPITĂ SUPREMĂ VREA DIN NOU SĂ-ȘI DEMONSTREZE „ABILITĂȚILE” LA „INSULA IUBIRII”. A CERUT 15.000 DE EURO PENTRU PARTICIPARE, DAR PRODUCĂTORII…

Sursă foto: Facebook, Instagram