Sebastian Dascălu, mărturisiri surprinzătoare! Ce s-a întâmplat în viața tânărului după participarea la Insula Iubirii: „Șocul a fost mare”

Ultimul sezon al show-ului Insula Iubirii i-a avut ca protagoniști pe Sebastian Dascălu și iubita sa Cristina. Cei doi au acceptat provocarea din Thailanda și au pășit încrezători în fața ispitelor. Credeau în relația lor, însă Insula Iubirii le-a demonstrat că lucrurile nu erau așa roz. Cei doi s-au despărțit în emisiune, iar acum Sebastian Dascălu a vorbit despre cum a arătat viața sa la întoarcerea acasă.

Cristina și Sebastian Dascălul au mers pe Insula Iubirii având o relația ce părea perfectă. Însă, cei doi marcaseră deja o despărțire acasă, iar în cadrul emisiunii a venit cea definitivă. Cristina și Sebastian formau un cuplu de un an și două luni, numai că în timpul relație a existat și o despărțire de câteva luni, timp în care Sebastian a călătorit în India.

Când s-a întors s-a împăcat cu Cristina, iar la două luni după împăcare cei doi au mers la Insula Iubirii. Acolo, fiecare s-a apropiat de câte o ispită, iar relația lor a cedat. Atunci când emisiunea a luat sfârșit și s-a întors acasă, Sebastian Dascălu a trecut prin momente grele. Acesta a intrat în depresie, însă a reușit să treacă peste tot, iar acum privește încrezător în viitor.

„Ca orice om (n.r. a fost în depresie). Noi nu ne-am înscris, nu am vrut să mergem, dar am fost atrași, ne-a căutat echipa. Universul a transmis ceva și te ajută să faci pașii mai rapizi. Șocul a fost mare și mi-am dat seama la câteva zile că ceva scârțâie.

Noi eram împreună de un an și două luni, erau și nori negri, dar nu credeam. Am avut și o pauză, fiecare cu ale lui, dar totul a fost wow, iar relația s-a reluat în termeni frumoși și am zis să mergem. Acolo trebuie să mă opresc, dar m-am păcălit.

Eu am dispărut brusc, mi-am dat demisia și am fugit în India. Am revenit din pauză și era totul bine. La două luni după, am mers la emisiune. Am zis că mergem și nu are ce să se întâmple. Eu nu m-am uitat la niciun episod de la Insula Iubirii. Nu mă gândeam că e atât de intens”, a declarat Sebastian Dascălu, în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

„A furat curent total”

Cât timp se aflau la Insula Iubirii, cuplul format din Cristina și Sebastian Dascălu s-a destrămat. Ea a fost cea care s-a îndreptat prima către o ispită și a pus la îndoială relația pe care o avea. Sebastian este de părere că fosta sa iubită „a furat curent” în cadrul show-ului de la Antena 1, iar asta a destrămat relația.

Cei doi au marcat despărțirea chiar în timpul emisiunii, însă legătura lor nu s-a pierdut de tot, aceștia rămânând în relații bune. Cât despre Oana, ispita alături de care Sebastian și-a petrecut timpul la Insula Iubirii, tânărul spune că nu mai știe nimic de ea și că nu au mai vorbit după terminarea show-ului.

„Sunt de părere că ea este cea care a furat curent total, să fi văzut în emisiune. Și eu, în sinea mea, am simțit că lucrurile s-au sărit și că trebuie să o iau pe alt drum. Eu nu am știut că poți pleca cu ispita acasă. Am fost luat prin surprindere.

Nu m-am gândit că va merge (n.r cu ispita), ne-am creat o simpatie, m-am gândit că mai stăm o zi pe acolo, apoi fiecare acasă. Nu știa care a fost ispita ei, nu știu cu cine a rămas și nu am urmărit. Când am venit, nu am mai vorbit că nu mai aveam ce”, a mai spus Sebastian Dascălu.

