Surpriză la Chefi la Cuțite! Sebastian Dascălu, fostul concurent de la Insula Iubirii, și-a făcut apariția în platou: ”Am fost în depresie”

Sebastian Dascălu, fostul concurent de la Insula Iubirii, și-a încercat norocul în emisiunea Chefi la Cuțite. Tânărul a făcut tot posibilul să-i impresioneze pe jurați cu un preparat special, dar și cu povestea lui de viață după participarea în aventura din Thailanda.

Sebastian Dascălu a participat la Insula Iubirii, alături de fosta lui iubită. Tânărul a fost pus în situații controversate în aventura din Thailanda, unde a înțeles că nu există viitor în relația pe care o avea. Așa că, după competiție s-a întors pe meleaguri românești și și-a văzut de treaba lui. Din fericire, a rămas în relații bune cu fosta parteneră, Cristina. „Am participat cu fosta prietenă. Am omis pasiunea din relație, am crezut că putem facem multe lucruri dacă suntem cei mai buni prieteni. Acum suntem în relații bune, asta e cel mai important”, a spus Sebastian, despre participarea lui la Insula Iubirii.

Sebastian Dascălu, însoțit de noua iubită la Chefi la Cuțite

Tânărul și-a făcut apariția la Chefi la Cuțite, unde a încercat să-i impresioneze pe jurați cu un preparat aparte: pui dulce acrișor cu ananas. Nu a venit singur, ci însoțit de noua lui iubită. Sebastian a recunoscut că este pasionat de gătit și că îi place să încerce orice mâncare. „Sunt romantic, îmi place să gătesc pentru partenera mea, dar și împreună cu ea. Cu siguranță îmi place să conduc bucătăria”, a continuat fostul concurent al emisiunii fenomen de la Antena 1.

Mai mult decât atât, concurentul a mărturisit că este pasionat de arta culinară și tocmai din acest motiv s-a înscris la Chefi la Cuțite înainte să meargă la Insula Iubirii. Lucrurile au luat, la acea vreme, o întorsătură neașteptată, însă iată că acum Sebastian Dascălu a avut ocazia să-și arate talentul din bucătărie.

Cu ce se ocupă acum Sebastian Dascălu, după Insula Iubirii

Sebastian a dezvăluit în fața tuturor cu ce probleme s-a confruntat după competiția din Thailanda. S-a întors în România și treptat a început să piardă tot ce avea înainte. Totul s-a întâmplat până să-și întâlnească noua iubită. „Mi-am schimbat traiectoria, mă duc pe artă culinară și las arta emoțională un pic pe pauză. (…) Când m-am întors de la Insula Iubirii am intrat într-o stare de depresie, nu mai aveam business-ul, îl pierdusem, pierdusem și ceea ce eu credeam că înseamnă dragoste. Practic nu mai aveam nimic. După vreo 2 luni de haos total m-am oprit destul de rapid la o persoană frumoasă pe care am întâlnit-o și am zis că sunt norocos”, a povestit tânărul, la Chefi la Cuțite.

Acum, Dascălu a pus bazele unei noi afaceri destul de profitabile. „Am un business de turism, mă ocup cu apartamente în regim hotelier în Brașov. Momentan spre 10 plus și creștem, nu ne oprim. (…) Am o capacitate medie de pe 80%. Nu m-am dus să-mi fac reclamă, am mai ajuns la o emisiune la Antena 1. Am participat la Insula Iubirii în urmă cu un an de zile.”, a mai spus Sebastian.