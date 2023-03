Cerasela de la „Insula Iubirii” a trecut printr-o schimbare radicală. Cum arată acum, după ce a ieșit din reality-show

Cerasela, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, de pe Antena 1, a trecut printr-o schimbare radicală, care i-a impresionat pe mulți dintre fanii ei. Iată despre ce schimbare este vorba.

Cerasela a vrut să facă o schimbare în viața ei, motiv pentru care a decis să-și schimbe complet înfățișarea. Fosta concurentă a avut grijă mereu ca aspectul său să fie unul impecabil, iar de data aceasta a vrut să-și schimbe complet stilul pe care l-a adoptat până acum.

Ce schimbare a făcut Cerasela, de la „Insula Iubirii”

Cerasela s-a lăsat pe mâna hairstylist-ului, iar rezultatul a surprins-o plăcut, motiv pentru care a vrut să le împărtășească și fanilor săi din mediul online noul look. Transformarea i-a lăsat uimiți pe mulți dintre urmăritorii ei.

Fosta concurentă de la reality-show a trecut recent, printr-o schimbare de look spectaculoasă, optând pentru o nouă coafură îndrăzneață, care emană încredere și putere. Aspectul proaspăt și modern a completat perfect trăsăturile sale fine și frumusețea naturală.

Fanii Ceraselei au fost entuziasmați de noul ei look, iar mulți dintre ei au lăsat comentarii pe rețelele de socializare pentru a-și exprima admirația.

Povestea de dragoste dintre Cerasela și Rareș a ajuns la final

Rareș și Cerasela au participat împreună la „Insula Iubirii”, însă, la scurt timp după ce au ieșit, cei doi s-au despărțit. Rareș a spus că a lucrat la relație cum a putut și cum a știut mai bine, însă, nu s-a mai putut face nimic pentru a salva relația.

”Am lucrat la relația cu Cerasela cât am putut. Când lucrezi și nu mai vezi rezultatul, încerci să construiești o casă și lucrezi, lucrezi, dar nu mai vezi acel acoperiș niciodată, trebuie să te oprești din construcție că nu o să ajungi nicăieri.

Am lucrat cât am putut, recunosc. Nu am putut să lucrez mai mult, am lucrat o perioadă, 2-3-5 luni după ce am venit de acolo. Atât am putut, îmi pare rău că nu am putut mai mult. De fapt, nu-mi pare rău că nu am putut mai mult. Atât am putut. Și s-a încheiat”, a afirmat Rareș.