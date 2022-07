Rareș și Cerasela de la Insula Iubirii s-au despărțit: ”Îmi pare rău că nu am putut mai mult”

Insula iubirii a ajuns la final, iar cele șase cupluri care au venit la emisiunea Antenei 1 pentru a vedea cât de puternică este legătura lor au ajuns să socheze publicul cu deciziile pe care le-au luat după experința de pe insulele exotice.

Astfel, dacă Teodora a hotărât în Thainlanda să se despartă de Alex, soțul ei, imaginile de ”după”, din România, i-au lăsat pe mulți fără cuvinte. Nu numai că Teodora este din nou cu Alex, ba mai mult decât atât, este însărcinată în ultimele luni de sarcină.

Însă, Rareș și Cerasela, cei care au plecat împreună de la Insula Iubirii s-au despărțit. Rareș susține că a lucrat la relația aceasta cum a putut și cum a știut mai bine, însă, din păcate, nu a mai reușit să ajungă la un numitor comun cu iubita lui.

”Am lucrat la relația cu Cerasela cât am putut. Când lucrezi și nu mai vezi rezultatul, încerci să construiești o casă și lucrezi, lucrezi, dar nu mai vezi acel acoperiș niciodată, trebuie să te oprești din construcție că nu o să ajungi nicăieri.

Am lucrat cât am putut, recunosc. Nu am putut să lucrez mai mult, am lucrat o perioadă, 2-3-5 luni după ce am venit de acolo. Atât am putut, îmi pare rău că nu am putut mai mult. De fapt, nu-mi pare rău că nu am putut mai mult. Atât am putut. Și s-a încheiat.”, a afirmat Rareș.

”Simt nevoia de atașament”

”Momentan sunt julit aici (n.r. arată spre inimă). Ok, poate par eu așa mișto, dar vorbești ca și cu dulapul ăsta. E aceea perioadă nașpa, prin care e posibil să cauți să te apropii de anumite persoane.

Realizez că încerc să fac treaba asta, să mă lipesc de alte persoane greșit de cum sunt eu. Simt nevoia de atașament. Există riscul, dacă întâlnesc o persoană nouă, eu să fac mai mulți pași. Șansa să găsesc pe cineva care să facă doi pași când eu fac doi pași e mică.”, a mai spus Rareș, potrivit

Sursa foto: Facebook