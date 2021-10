Îți mai aduci aminte de el? Ce face Andrei Leonte, primul câștigător X factor, după ce a ieșit din lumina reflectoarelor. „Am zis mai răruț, că-i mai drăguț”

În urmă cu doar câțiva ani, Andrei Leonte devenea primul câștigător al show-ului X Factor. De atunci artistul a mai lansat câteva piese, însă de o perioadă bună de timp acesta a ieșit din lumina reflectoarelor. Cu ce se ocupă Andrei Leonte acum?

După ce a devenit primul câștigător al emisiunii X Factor, Andrei Leonte s-a bucurat pentru o vreme de atenția publicului. După terminarea show-ului de la Antena 1, acesta a rămas în industria muzicală și a lansat câteva piese care au fost pe placul publicului. Însă, de ceva timp a dispărut din lumina reflectoarelor. (CITEȘTE ȘI: ANDREI LEONTE A PRIMIT INTERZIS SĂ PĂRĂSEASCĂ ROMÂNIA. CE A PĂŢIT ARTISTUL?

Se pare că Andrei Leonte a decis să se retragă din atenția publicului și să își îndrepte atenția către celelalte pasiuni ale sale. Aceasta decizie a venit natural, artistul considerând că este momentul să se concentreze și pe ale lucruri.

„N-a venit în urma unei crize sau nu a fost un click. Pur și simplu am zis să ridic două degețele când am ceva de zis și în restul timpului îmi văd de ale mele, de celelalte job-uri, de celelalte pasiuni. Am zis mai răruț, că-i mai drăguț. ”, a declarat Andrei Leonte, la Antena Stars.

Cu ce se ocupă Andrei Leonte acum?

După ce a dispărut din lumina reflectoarelor, Andrei Leonte a explorat și alte domenii de activitate. Acesta a fost admis la UNATC, specializarea Producție de Film, și a decis să se angajeze. Acum, tânărul are trei job-uri și se ocupă cu drag de fiecare dintre ele.

„Sunt copywriter part-time la o agenție, fac producție video, am o casă de producții. Cu lăutaria s-a cam terminat. Am avut ultima nuntă săptămâna trecută.”, a mai spus Andrei Leonte.

(VEZI ȘI: CONFESIONILE UNUI SOLIST CELEBRU DIN ROMANIA: „AM CANTAT PE MANCARE SI PE BAUTURA, IAR O DATA AM PRIMIT O LADA DE BERE”)

Sursa foto: Instagram