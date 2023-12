Îți mai aduci aminte de Sully din Dr. Quinn? Cum arată azi Joe Lando, actorul care a făcut să ofteze milioane de românce

Serialul Dr. Quinn, lansat în anul 1993, a cucerit inimile telespectatorilor. Milioane de românce au oftat de dragul personajului Byron Sully, interpretat de Joe Lando. Anii au trecut, iar celebrul actor este total schimbat acum.

Serialul Dr.Quinn a prins viață datorită poveștii de dragoste impresionante a celor doi protagoniști, Dr. Michaela Quinn și Byron Sully, interpretați de actorii Jane Seymour și Joe Lando. Timp de 7 ani, au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de pe micul ecran.

Serialul american a avut 150 de episoade, care s-au derulat pe parcursul a șase sezoane. Mai apoi, văzând că a devenit un fenomen la nivel internațional, producătorii au realizat și două filme care au continuat aventurile lui Doctor Quinn.

Joe Lando a cucerit publicul, făcând milioane de românce să ofteze datorită rolului din Dr. Quinn. Însă, anii au trecut, iar actorul nu mai seamănă deloc cu personajul Sully. Pletele au dispărut, iar timpul și-a pus amprenta. Totuși, starul internațional se menține formidabil la cei 62 de ani ai săi.

Deși au trecut 30 de ani de la lansarea celebrului serial Dr. Quinn, protagoniștii Joe Lando și Jane Seymour au rămas în relații bune. Cei doi sunt prieteni la cataramă, iar din când în când se mai întâlnesc pentru a petrece timp împreună.

Dr. Michaela Quinn și Byron Sully, personajele principale din serialul Dr. Quinn, au apărut împreună și pe coperta unei reviste, anul trecut.

Jane Seymour și Joe Lando au reușit să devină unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de pe micul ecran între anii 1993 și 1998. Însă, cei doi nu s-au iubit doar în serialul Dr. Quinn. Cei doi protagoniști au avut o relație și în viața reală, chiar înainte de începerea filmărilor. Actrița a oferi câteva detalii despre acest subiect în anul 2018.

„Știi? Nu se cade să te îndrăgostești de actorul principal, dar asta s-a întâmplat. Și eram singură, am suferit, iar el nu arată rău. În sfârșit, ne-am îndrăgostit, ne-am certat, apoi ne-am despărțit.

Ceea ce a fost ok, numai că am primit rolurile pentru Dr. Quin și a trebuit să ne prefacem iubiți vreme de 7 ani. Vestea bună e că am știut să facem asta.”, a declarat Jane Seymour, în cadrul unui eveniment public.