Îţi mai aminteşti de Mari Jeanne Ion? Cum arată şi ce a ajuns să facă acum jurnalista răpită în Irak

În urmă cu 16 ani, o veste zguduia România: trei jurnaliști, Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian, fuseseră răpiți în Irak! Printre cei trei, și o femeie, Mari Jeanne Ion, despre care s-a scris, poate cel mai mult în presă.

Deși un asemenea eveniment te marhează pe viață, Mari Jeanne Ion înccearcă să aibă o viață normală, alături de oamanii dragi și să continue să își facă profesia cu pasiune.

În prezent, Mari Jeanne Ion este șefa departamentului Programe al televiziunii Euronews România. Deși pe chipuș ei se vede trecerea anilor, jurnalista și-a păstrat același zâmbet cald și aceleași suvițe blonde.

Ce spunea Marie Jeanne Ion despre cea mai dificilă perioadă din viața ei

„Eram in Liban cu soțul meu, chiar de Ziua Indragostiților. A fost ideea mea, ca jurnaliști ajungeam ușor in Europa. Il știam pe Christian de mult timp și am zis să le facem o surpriză jumataților noastre.

O destinație ca Beirut era mai greu de prins. Am ajuns pe 13 noaptea și a doua zi a fost atentat. Am intrat în magazin ca să ne uităm la haine, ca turiștii, si atunci am auzit bubuiturile.

Noi, fetele, eram cu cumpărăturile. Ei din asta trăiesc, e ca un Vest Salbatic pe vremea căutătorilor de aur. Sunt religioși, ascultau Coranul la radio, asta spune multe despre nivelul lor de educatie. Nu au altă variantă”, a marturisit Marie Jeanne Ion la WOWbiz.

”Cred că Omar Hayssam este vinovat de ce s-a întâmplat, ceea ce a constatat Justiţia cred că este real, pentru că au fost nişte lucruri ciudate inclusiv în timpul derulării evenimentelor de acolo, dar de aici şi până la a face speculaţii că sunt implicaţi politicieni e cale lungă.

Mi se pare dificil ca Hayssam să fie extrădat din Siria, deoarece eu cred că implicaţiile acestui caz depăşesc graniţele României şi ale Siriei”, a mai declarat jurnalista pentru Siteza Zilei.

Sursa foto: Facebook Marie Jeanne Ion