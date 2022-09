Îţi mai aminteşti de rapperul GIM, finalist în Românii au Talent 2021? Ce a ajuns să facă acum

Mihai Ghintan, alias GIM, s-a numărat printre finaliștii emisiunii „Românii au talent” în anul 2021. Tânărul de 20 de ani este unul dintre concurenții care au primit Golden Buzz în sezonul 11.

Tânărul, care a muncit enorm să ajungă în finală, are o poveste de viață extrem de tristă. Tânărul de 20 de ani a fost abandonat într-un orfelinat la 9 luni. El a terminat un liceu de muzică și spune că muzica este singurul lucru care îl relaxează. [Chiar dacă am stat pe stradă sau la orfelinat am căutat să lucrez în muzică. Am căutat talentul în mine şi muzica pentru mine însemna mama, însemna tata, sora, fratele. Ştiu că m-am născut într-o familie cu trei fraţi, ştiu că se certau, ştiu că era alcool la mijloc, că era sărăcie. Părinţii mei nu au avut posibilitate să crească niciun copil. Eu am fost lăsat într-un şanţ lângă spital. Viaţa era foarte grea la orfelinat. Nu aş vrea să uit nimic, nici bătăi, nici chestii groaznice pentru că m-au format aşa cum sunt acum.

Ştii cum e cerul cum ţi se povesteşte că sunt îngeri că totul e aur. Exact aşa m-am simţit de atunci. Abia aştept să povestesc copiilor mei despre asta. Cred că Dumnezeu a hotărât să fie eu aici. În clipele grele, singurul meu refugiu era Dumnezeu”, a spus GIM în semifinala din 2021.

Ce a ajuns să facă acum rapperul GIM, finalist în Românii au Talent 2021?

Dacă în anul 2021 GIM a reușit să ajungă în finala emisiunii, anul viitor poate fi cel norocos pentru tânăr. Duminică dimineață, caravana preselcțiilor pentru ”Românii au talent 2023” a ajuns la Timișoara, iar alături de visătorii noului sezon se află și Ghintan Ion Mihail, alias GIM.

”Eu am stat pe gânduri 4 ani de zile până să apuc să ajung să merg sau să mă sune cineva din producție că hai, băiatul-le, că ești talentat. Ba, din contră, producția mă tot suna an de ani să merg la Români au talent și eu nu mă duceam.

Deci poate nu ești convins, poate crezi că o să râdă toată țara de tine, poate crezi că o să râdă colegii și o să fie, tot, în viața ta penibil, crede-mă că nu o să fie așa. O să ți se schimbe viața, o să pui un zâmbet părinților pe față, prietenilor și cei ce te-au urât o să te iubească dintr-o dată!”, a declat tânărul artist.

