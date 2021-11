Îţi vei schimba total părerea despre el! Ce studii are Ştefan Bănică Jr? Câţi bani ia de la Antena 1 pentru X Factor

Ștefan Bănică Jr. este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. Puțini, însă, sunt cei care știu ce studii are soțul Laviniei Pârva.

Sunt ani buni de când Ștefan Bănică Jr. trăiește în lumina reflectoarelor. Probabil nu exista român care să fi trăit în anii 80 și să nu-și amintească filmul „Liceenii. Pelicula a iscat o adevărată isterie care l-a adus în atenția publicului pe Ștefan Bănica Jr.

”De fapt, lansarea mea pe piata a fost odata cu «Liceenii», intensitatea mea artistica s-a nascut odata cu acest film. De atunci au trecut mulți ani. Faptul ca dupa atatia ani inca mai am ceva de spus in fata publicului imi da forta sa merg mai departe si imi da convingerea ca ceea ce am facut pana acum nu a trecut neobservat. Cineva mi-a spus, cand eram pusti, ca valoarea e confirmata in timp si nu in momente de scurta durata”, mărturisea Ștefan Bănică Jr.

De asemenea, artistul a avut șansa să joace în trei spectacole ale lui Liviu Ciulei la Teatrul Bulandra, după Revoluție: „Desteparea Primăverii”, „Visul unei nopți de vară” și „Hamlet”. Ștefan Bănică Jr. a absolvit Liceul Teoretic I. L. Caragiale, promoţia 1985, iar apoi a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București – secţia actorie, clasa prof. Ion Cojar, promoţia 1990. (CITEȘTE ȘI: CE PENSIE ALIMENTARĂ PLĂTEȘTE LUNAR ȘTEFAN BĂNICĂ JR PENTRU VIOLETA, FIICA LUI CU ANDREEA MARIN)

Ce salariu are la X Factor

Ștefan Bănică Jr. este actor, compozitor, joacă în piese de teatru, are albume în muzică și peste o mie de concerte în intreaga țară. De asemenea, artistul este jurat al show-ului de talente de la Antena 1, ”X Factor”.

Artistul este și cel mai scump dintre cei patru jurați. Potrivit informațiilor apărute în presă, Ștefan Bănică Jr. ar avea un onorariu de 200.000 de euro. Suma ar fi de patru ori mai mare decât a celorlalți trei jurați: Delia, Florin Ristei și Loredana, care ar încasa doar 50.000 de euro pe sezon. (VEZI ȘI: ŞTEFAN BĂNICĂ, DEZVĂLURI NEŞTIUTE DESPRE RELAŢIA PE CARE A AVUT-O CU TATĂL SĂU: „NU AVEA CHESTIA ASTA, SĂ ÎMI SPUNĂ CĂ E MÂNDRU DE MINE”)

”Ștefan ia cei mai mulți bani. Dani are boala lui Bendeac, se pare, că și ăla e ‘fiert’. Mereu mă întreabă cât am dat pe asta, cât am dat pe aia. I-am zis să nu mai fie așa superficial, că poate avea o surpriză.

Nu toate lucrurile mele sunt scumpe. Am fost obligată prin presiuni din partea producătorilor să fiu un pic elegantă, adică să nu vin în pijamale. Eu în rochie nu sunt același om, dacă ceva nu merge bine la emisiune, este pentru că a trebuit să mă îmbrac în rochie”, mărturisea Delia.