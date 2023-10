Iubire mare între Gabriela, soția lui Dani Oțil și Valentin, un cunoscut cântăreț de muzică populară? Artistul a negat vehement

Gabriela Prisăcariu s-ar fi iubit, înainte să îl întâlnească pe Dani Oțil, cu un cunoscut cântăreț de muzică populară. Zvonurile au început să apară încă de la începutul relației cu prezentatorul de la Neatza.

Anul acesta, în data de 30 iulie, Gabriela și Dani Oțil și-au unit destinele și au avut parte de o nuntă ca în povești. Cei doi par foarte fericiți împreună, mai ales că au și un băiețel împreună, micuțul Tiago. Însă, în presă au circulat zvonuri despre trecutul amoros al modelului.

Iubire mare între Gabriela și Valentin?

Presa a scris că Valentin Sanfira, un cunoscut cântăreț de muzică populară, a fost pe lista de parteneri ai Gabrielei Prisăcariu. Cei doi ar fi fost împreună câteva luni, iar un apropiat al celor doi a mărturisit că blondina era o iubită foarte atentă. Aceasta l-ar fi însoțit pe artist la spectacolele sale și avea grijă să îi asigure acestuia mâncarea atunci când era la filmări. Deși nu au apărut dovezi concrete, în urmă cu aproape trei ani, o sursă a dat detalii despre o posibilă idilă între cei doi.

„Au fost împreună mai multe luni, era dragoste mare intre ei. Gabriela îl mai însoțea pe Valentin la spectacole, uneori îi aducea și pachețel cu mâncare la filmări. După ce s-au despărțit, amândoi și-au șters toate pozele în care apăreau împreună de pe conturile de socializare.”, a declarat o sursă apropiată cuplului pentru StarPopular.ro.

Artistul neagă vehement relația cu soția lui Dani Oțil

În ciuda acestor informații, Valentin Sanfira a negat o posibilă relație cu soția lui Dani Oțil. În urmă cu aproximativ 3 ani, interpretul de muzică populară a declarat că nici măcar nu știa cu cine este Dani. De asemenea, a susținut că el și partenera de viață a prezentatorului de la Neatza s-au întâlnit p singură dată, la un eveniment, unde s-au fotografiat împreună.

”Nu este adevărat, sub nicio formă. Nici nu o știu bine pe fată. Am văzut-o odată la un eveniment la care am mers cu doamna Maria Cârneci și poate am făcut niște poze atunci. O știu din vedere, dar nici pe departe, nicio legătură. Nici nu știam cu cine este Dani”, a declarat artistul pentru Spynews.ro.

Între timp, Valentin a devenit și el un bărbat însurat. Interpretul de muzică populară s-a căsătorit, în luna octombrie a anului trecut, cu artista Codruța Filip. De atunci, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt de nedespărțit.