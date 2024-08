Iubita i-a dat „papucii” la Insula iubirii şi a trecut la atac! Atingeri în locuri interzise, fără să le pese de camerele de filmat

După ce ispitele fetelor au făcut pentru prima dată alegeri pentru întâlniri, Dani și Mădălina au avut prima lor întâlnire în episodul 11 din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzat pe 6 august 2024. În ultima perioadă, cei doi au fost destul de apropiați, însă iubitul Mariei a subliniat că vede întâlnirea ca pe o simplă ieșire între prieteni.

„Eu trăiesc ceea ce simt. Asta simt în continuare, o relație de prietenie. Nu mă simt amențintat, atacat și sper că la fel și ea. Bine, acolo e un pic diferit că ea are alte emoții, alte gândiri, alte dorințe, poate”, a declarat Dani, la testimoniale.

Cu toate acestea, apropierea dintre ei a devenit evidentă. Chiar de la începutul întâlnirii, Dani și ispita Mădălina au avut parte de o serie de atingeri „interzise”. Mai mult, crezând că nu sunt filmați, concurentul din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii” i-a făcut și o propunere ispitei.

„Când am plecat la date, a fost totul mai liniștit. Am avut locurile din spate, care au ajutat puțin, că l-am laut de mână și nu a refuzat. Și l-a un moment dat, când am intrat în tunel, mi-a zis: uite, acum puteai să mă pupi, că era întuneric și zic: aaa, de ce nu mi-ai zis? Că mă pregăteam și eu”, a dezvăluit Mdălina la testimoniale.

„În spatele nostru eu am văzut luat de mână, i-am văzut apropiindu-se, am văzut cum se atingeau, ba pe căpuț, ba pe mânuță. Au fost atingeri destul de mari intre Dani și Mădălina, pe tot parcursul drumului”, a confirmat și ispita Lala.

Gestul Mădălinei care l-a enervat la culme pe Dani

Totuși, situația s-a schimbat la sfârșitul întâlnirii, când Dani, deranjat de un gest al ispitei Mădălina, i-a reproșat că l-a incomodat. Acest moment a fost surprins în episodul 11 din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzat pe 6 august 2024.

„Să nu mai faci asta niciodată. Asta s-a văzut”, i-a spus, vizibil deranjat, Dani.

„Mădălina i-a pus mâna în gât lui Dani, dar înainte îi pusese el ei, ca un gest să o pupe și a fost foarte speriat că poate au prins camerele chestia asta, când a făcut și Mădălina același gest”, a explicat Lala, care a fost de față atunci când a avut loc incidentul.

„El nu vrea să fie surprins de camere în momente de genul. Cred că e sigur că iubita lui ar fi deranjată, chiar dacă el susține că nu a fost cu nicio intenție”, a clarificat Mădălina.

