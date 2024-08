„Ne-a arătat pisicuţa”. Ispita Beni a dezvăluit tot ce a făcut Iustina şi nu s-a văzut la TV

Sezonul opt Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar lucrurile s-au încins în Thailanda. În ultima ediție a emisiunii, Iustina a fost în prim plan și a aruncat atmosfera în aer. Cu câteva pahare de cocktail-uri la activ, tânăra a renunțat la orice inhibiție și s-a distrat pe cinste. De asemenea, șatena nu a mai ținut cont de nimic și s-a dezlănțuit pe ringul de dans, făcând deliciul publicului. Iustina a fost puțin prea dezinvoltă, iar telespectatorii nici măcar nu au văzut tot. Ispita Beni a dat-o de gol.

Cele cinci cupluri de la Insula Iubirii au ajuns aproape de mijlocul testului din Thailanda. Tentația și-a făcut simțită prezența, iar unii au gustat din plin din ea, în timp ce alții au rămas încă rezervați. Ei bine, nu același lucru îl putem spune și despre Iustina, care s-a dezlănțuit. Supărată de imaginile pe care le-a văzut cu partenerul său, șatena nu a mai ținut cont de nimic și s-a lăsat purtată de val.

(CITEȘTE ȘI: Obiectul scârbos care i-a scăpat din buzunar lui Andrei! Până şi Cornel a râs de el, când a văzut aşa ceva)

După ce a văzut câteva imagini compromițătoare în ceea ce îl privește pe Cornel, Iustina a luat-o razna. Supărată foc, tânăra a lăsat orice reținere și a vrut să trăiască din plin experiența Insula Iubirii. În cea mai recentă ediție a show-ului, șatena s-a lăsat învăluită în aburii alcoolului și a renunțat la orice inhibiție. Aceasta a fost sufletul petrecerii, iar mișcările sale de pe ringul de dans au lăsat să se vadă multe.

Telespectatorii au fost surprinși să o vadă pe Iustina în astfel de ipostaze, însă se pare că aceștia au văzut totuși destul de puțin. Se pare că partenera lui Cornel a făcut show în toată regula, iar ispita Beni a dat-o de gol. Potrivit acestuia, Iustina nu a fost foarte dezinvoltă doar la dans, ci întreaga seara, lăsând la vedere mult mai mult decât trebuia și cel mai probabil mult mai mult decât ar accepta partenerul său.

Ei bine, în timp ce Iustina făcea spectacol pe insula ei și lăsa totul la vedere, Cornel era măcinat de alte gânduri. Bărbatul a văzut felul în care partenera sa a putut să vorbească despre el la nervi, iar cuvintele ei l-au săgetat. Cornel s-a arătat foarte dezamăgit de lejeritatea cu care Iustina povestește lucruri din viața personală, dar și de jignirile pe care i le-a adus.

„N-am crezut că o persoană poate să spună asta la televizor. E ceva de nedescris. M-a jignit într-un mod în care nu pot să iert. Practic, în seara asta a șters toate sentimentele pe care le mai aveam. E o caracterisitică a ei când se enervează. Nu ține cont de nimeni și nimic. Asta nu doar cu mine. Chiar și cu părinții ei face la fel.

După primul bonfire îi scrisesem o poezie, o pusesem lângă cabană, dar după ce l-am văzut, m-am dus am luat-o și am aruncat și am scris că nu merită nici ea”, a spus Cornel.