Doina Teodoru va putea fi urmărită vinerea, începând cu 20:30, în serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”. CANCAN.RO a participat la evenimentul de lansare a proiectului, organizat de Antena 1, unde iubita lui Cătălin Scărlătescu ne-a oferit un interviu exclusiv. Vedeta a vorbit despre rolul său din comedia romantică, dar și despre timpul liber, petrecut în afara platourilor de filmare.

Se pare că relația cu chef-ul Scărlătescu o impactează și o influențează puternic pe Doina Teodoru. Actrița a deprins chiar manifestările și pasiunile partenerului de viață. De un an, adicția acesteia este mersul la pescuit, pe care îl practică de câte ori are ocazia, chiar și în pauzele de la filmări!

Cătălin Scărlătescu a „convertit-o” pe iubită la hobbyurile sale: „Îmi place să dau la pește. Anul trecut mi-am descoperit această pasiune!”

CANCAN.RO: Cum este proiectul acesta nou, Camera 609, de la Antena 1?

Doina Teodoru: Cu siguranță o să fie foarte mișto. Eu nu am văzut încă nimic din ce am filmat, dar pot să spun că e tare toată atmosfera de pe set. Și dacă noi ne simțim bine, clar o să treacă și de ecran. Este prima dată când lucrez cu doamna Ruxandra Ion, serial am mai făcut.

CANCAN.RO: Publicul te știe, în mare parte, din postura de comediant, după iUmor, cum comentezi asta?

Doina Teodoru: Nu știu cine mi-a oferit această titulatură și am spus și atunci, când am fost la iUmor, că nu sunt comediant, sunt o actriță care interpretează un rol. Tocmai de aia mi-am și construit un personaj acolo.

CANCAN.RO: Ați filmat toată vara pentru Camera 609?

Doina Teodoru: Am filmat aproape toată vara. Am avut trei săptămâni de vacanță, în care fiecare am fugit pe unde am putut. Am fost plecată foarte mult în iulie, când a fost pauza. Și recunosc, că de când m-am întors și am început filmările, am mai fugit câte două zile la pește, când le-am avut legate.

CANCAN.RO: Este pasiunea domnului Scărlătescu?

Doina Teodoru: Este pasiunea noastră. Îmi place să dau la pește. Anul trecut mi-am descoperit această pasiune.

Doina Teodoru face dezvăluiri despre viața sentimentală…din Camera 609: „Sunt măritată deja!”

CANCAN.RO: De măritat, te măriți?

Doina Teodoru: Sunt măritată deja!

CANCAN.RO: Nunta, când?

Doina Teodoru: A fost deja! În universul ăsta, Camera 609.

CANCAN.RO: Și în afara serialului?

Doina Teodoru: Nu am când, tu nu vezi că sunt toată ziua la filmări, la evenimente, dau interviuri, când să mă mai mărit? Așteaptă, că te anunț eu, vreau eu să te anunț.

CANCAN.RO: Deci concluzia este că te vedem în Camera 609, vineri, de la 20:30, pe Antena 1. Personajul tău cum e, fată bună sau fată rea?

Doina Teodoru: Oricum o să zici că sunt fată rea, oricum ar fi, știu că asta zici.

