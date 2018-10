Iubita lui Irinel Columbeanu, apariție de infarct pe podium! Oana și-a etalat decolteul generos

Iubita lui Irinel Columbeanu a tăiat răsuflarea tuturor atunci când și-a făcut apariția pe podium, la o prezentare de modă. Oana Cojocaru și-a etalat, cu mândrie, decolteul generos spre deliciul masculilor prezenți.

Recent, iubita lui Irinel Columbeanu a avut o prezentare de modă în cadrul evenimentului "Romanian Fashion Philosophy", care a avut loc la un celebru centru de evenimente din Otopeni. Ei bine, Oana Cojocaru a reușit să atragă atenția tuturor celor prezenți în momentul în care și-a făcut apariția pe podium.

Iubita milionarului era îmbrăcată într-o rochie neagră care i-a scos în evidență bustul generos, spre deliciul tuturor bărbaților prezenți la eveniment. Însă, mândru din cale afară a fost fără doar și poate… Irinel Columbeanu.

Cum s-au cunoscut Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru

Controversata relație dintre Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru devine din ce în cea mai serioasă. Milionarul s-a săturat să facă "naveta" până în cartierul Militari, acolo unde Oana stătea cu chirie. Așa că i-a propus iubitei sale să se mute în vila lui, din Izvorani, iar Oana a acceptat fără probleme. Mai ales că Irinel i-a făcut toate poftele în ultima vreme. Unde mai pui că afaceristul o ajută pe Oana Cojocaru și în cariera de model.

Irinel Columbeanu a mărturisit că a cunoscut-o pe Oana la un festival de modă, unde el era un simplu spectator, iar ea defila pe podium. Acesta a reținut chiar și hainele cu care era îmbrăcat manechinul.

„Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă.

Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul și în acea seară am mai rămas puțin.

După care, fiind în acea seară și aniversarea președintelui Fashion TV s-a servit și un tort, am stat mai mult, încercând să aflu mai multe amănunte… Am invitat-o inițial și pe fiica mea să meargă, dar a zis că nu vine, era cât pe ce să nu mă duc nici eu.

A doua zi am făcut o postare pe Facebook-ul eu, intitulată «Moda și criptomonedele». Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana. Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoană pe care o căutăm. Deși nu îmi stă în obicei, dar am considerat că este politicos să îi cer prietenia și după vreo două ore am văzut că a acceptat-o, i-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am mulțumit, iar apoi am continuat discuția", a povestit Irinel Columbeanu la o emisiune TV.

Irinel Columbeanu a divorțat în 2011

Irinel Columbeanu și Monica Gabor s-au despărțit după doar cinci ani de căsnicie. În 2011, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate și au divorțat, iar fiica lor, Irina, acum în vârstă de 11 ani și jumătate, a rămas în grija tatălui. Între timp, Monica s-a cuplat cu Mr. Pink, alături de care locuiește în SUA, iar Irinel Columbeanu are o relație cu Oana Cojocaru de câteva luni.