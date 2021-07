Iubita lui Liviu Dragnea este însărcinată? Irina Tănase a apărut cu o burtică suspectă la penitenciar, în așteptarea fostului șef PSD

Irina Tănase pare să fie însărcinată cu Liviu Dragnea. Tânăra blondină a apărut cu o burtică suspectă la poarta penitenciarului, în timp ce își aștepta nerăbdătoare partenerul să iasă din închisoare. Să fie și acesta motivul pentru care Liviu Dragnea a ținut morțiș să fie eliberat în ultimele luni?

În imaginile surprinse de CANCAN.RO la penitenciarul Rahova, Irina Tănase este surprinsă într-o ipostază cu totul inedită. La nivelul abdomenului, tinerei i se conturează proeminent o burtică de gravidă. De asemenea, ținuta aleasă de iubita lui Liviu Dragnea îi pune în evidență posibila sarcină. Ea a optat pentru o pereche de pantaloni negri, mulați, cu talia înaltă și o cămașă alba.

Liviu Dragnea, eliberat condiționat

În ședința de joi, Dragnea a declarat în fața instanței că a avut un comportament bun și a ceut să-i fie admisă crerea.

„Cu decență și demnitate am dus pedeapsa. Am ieșit la muncă în fiecare zi care mi s-a permis. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis, n-am lipsit nicio zi. Am primit recompense în fiecare lună în care am fost la muncă, inclusiv în ultima lună, luna iunie”, le-a spus Dragnea judecătorului.

Liviu Dragnea a solicitat Judecătoriei Sectorului 5, în aprilie, să fie eliberat mai devreme din penitenciar, susţinând că a îndeplinit fracţia necesară de 2/3 din pedeapsă.

Pe 27 aprilie, Judecătoria Sectorului 5 i-a respins însă cererea de eliberare condiţionată, Dragnea a făcut contestaţie, respinsă de Tribunalul Bucureşti pe 27 mai.

În motivarea deciziei de la Tribunalul Bucureşti, se arăta că „instanţa a apreciat că, din analiza coroborată a situaţiei personale a petentului, nu şi-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare”.