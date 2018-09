Nicolae Botgros a deveni tătic la 65 de ani, cu solista de 38 de ani din Republica Moldova, Anişoara Dabija Cântăreaţă era căsătorită de 15 ani cu Dumitru Guşevatîi, instrumentist din Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova. Cei doi au împreună doi copii. Cu toate acestea, Anişoara a avut o relație extraconjugală cu Nicolae Botgros și a rămas însărcinată cu el. În luna martie, femeia i-a spus soțului că vrea să divorţeze de el.

Fostul soț al Anișoarei l-a rugat pe Nicolae Botgros să înceteze relația

„Nici nu ştiu dacă sunt eu în măsură să vorbesc despre asta. Mai bine îi întrebaţi pe ei (n.r.: pe Anişoara Dabija şi pe Nicolae Bogros) ce s-a întâmplat. Eu sunt un om muncitor, familist şi îmi iubesc enorm copiii. În luna martie a acestui an, eu şi soţia mea am divorţat. Adevărul e că nu am cerut eu divorţul, ci ea. Şi, totodată, mi-a cerut să-mi dau acordul în scris că nu am pretenţia ca fetiţa, pe care a născut-o pe data de 5 aprilie, să poarte numele meu. Mi-a spus că este copilul lui Botgros. Ei au o relaţie de ani buni, iar în anul 2015 i-am prins împreună. Am iertat-o pe soţie atunci, pentru că avem doi copii împreună, iar pentru mine familia contează foarte mult. Chiar l-am rugat frumos şi omeneşte pe domnul Botgros să ne dea pace şi să ne lase să ne creştem copilaşii împreună. Însă nu s-au ţinut de cuvânt. Eu vreau să uit tot. Avem 15 ani de căsătorie, am trăit, dar nu am ştiut cu cine trăiesc”, a declarat Dumitru Guşevatîi, potrvit click.ro.