Iulia Albu a dezvăluit ce nu suportă să facă: „Nu mi-e frică, dar nu îmi place…”

Iulia Albu este una dintre cele mai controversate vedete din showbiz. De-a lungul timpului, criticul de modă a reuşit să ajungă la sufletele oamenilor, dar în acelaşi timp a atras şi antipatii. De fiecare dată când are ocazia, fosta soţie a lui Mihai Albu dezvăluie lucruri neştiute despre viaţa sa, pentru oamenii care doresc să o cunoască cu adevărat.

Ajunsă la vârsta de 40 de ani, Iulia Albu este o femeie independentă şi de succes. Prezentă într-o emisiune TV, vedeta a scos la iveală lucruri mai puțin știute despre ea.

Se pare că şatenei nu îi place să se bronzeze. În plus, nu-i plac sub nicio formă pinguinii.

”Sunt anumite lucruri pe care nu vreau să le încerc în viața asta”

„Nu mi-e frică, dar nu îmi place soarele. Nu îmi place să mă bronzez”, a spus Iulia Albu, potrivit spynews.ro.

„Mi-e frică de pinguini, nu îmi plac. Toți oamenii au câte o problemă, eu o am pe aceasta. Sunt oribili, sunt groaznici. Nu pot să zboare, nu pot să meargă, pot doar să înoate. Nu am interacționat cu niciun pinguin, dar nici nu vreau. Sunt anumite lucruri pe care nu vreau să le încerc în viața asta”, a mai dezvăluit criticul de modă.

CITEŞTE ŞI: CE SPUNE IULIA ALBU DESPRE ACTUALUL SĂU PARTENER: „DUPĂ PRIMA ÎNTÂLNIRE AM SPUS CĂ NU MAI VREAU SĂ-L VĂD”

Iulia Albu, victima bullying-ului

Acum are încredere în sine și nu menajează pe nimeni, dar în trecut Iulia Albu nu era așa. Vedeta s-a destăinuit și a vorbit despre lucuri mai puțin știute din trecutul ei.

”Sunt foarte stăpână pe mine! Acum, ca adult! Nu a fost însă mereu așa! În copilărie, de fapt din grădiniță până la liceu, am fost Scheletron, am avut probleme cu acneea și am fost ținta ironiilor tuturor colegilor mei de clasă. Eram agresată, cum se spune acum, “bullied” și nu îmi e rușine să o spun. Eram foarte slabă, din păcate stilul anorexic, nu cel drăguț, deși mâncam. Primeam tot felul de porecle, de la Scheletron, Schel, aveam chiar și un diminutiv, Schel, nu e chiar diminutiv, e o prescurtare. Mi se spunea în toate felurile în care li s-a spus fetelor înalte și slăbănoage, doar că erau și fete înalte și mai armonios dezvoltate.

Nu am fost niciodată foate umilă, nu am fost cu capul plecat, chiar dacă în sinea mea sufeream foarte mult….Dar nu aveam încredere în mine! E și foarte greu să ai încredere în tine și să fii puternic când toată lumea îți spune altceva. Îmi uram de exemplu nasul, mi se părea foarte mare. Ulterior a început să îmi placă, iar acum, când mă uit la fotografii, îmi dau seama că nu era chiar atât de rău, dar atunci era o mare problemă. Pentru că eram și foarte slabă, nu puteam să port fuste, mi se părea că nu îmi stăteau bine”, a mărturisit Iulia Albu pentru perfecte.ro.

Sursă foto: Instagram