Iulia Albu are un iubit model. “Întodeauna a avut dreptate” + Stilista își mai dorește copii

Iulia Albu are un iubit care o susține necondiționat și care îi este tot timpul alături. Pentru acest lucru, stilista îi este recunoascătoare lui Dumnezeu. Simte că a găsit dragostea adevărată și își dorește să devină, din nou, mămică.

Iulia Albu are o relație de mai multe luni cu Mihai Alexandru, de care e îndrăgostită până peste cap. În cel mai recent interviu, stilista a devăluit că partenerul ei este cel mai înțelept bărbat pe care l-a cunoscut, acesta având întotdeauna dreptate.

“El mi-a spus întodeauna când să plec. El vedea niște lucruri pe care eu nu le vedeam și întodeauna a avut dreptate. Eu nu sunt genul care comentează lucrurile acestea și mai ales sunt gestul care nu comentează foștii colegi, dar au fost multe lucruri care m-au determinat. El a fost omul care m-a împins ca să pot zbura, nu am avut curajul să fac acel lucru în acel moment”, a spus Iulia Albu, la Antena Stars.

Iulia Albu are un iubit de nota 10. “Este extraordinar!”

Iulia Albu a mai precizat că Mihai Alexandra o iubește enorm pe fetița ei din prima căsnicie, iar situația o bucură enorm. Totodată, a mărturisit că își dorește copii și cu actualul partener de viață.

“E extraordinar să ai alături de tine un bărbat care îți iubește copilul tău de parcă ar fi al lui”, a mai spus stilista.

Motivul pentru care a divorțat de Mihai Albu

Anul trecut, în iunie, stilista a spus care a fost, de fapt, adevăratul motiv pentru care între ea și Mihai Albu s-a produs ruptura. Potrivit declarațiilor făcute, relația a început să scârțâie în momentul în care Iulia a început să crească din punct de vedere profesional, fapt care l-ar fi deranjat pe celebrul designer.

“A dorit după ce am divorțat mașina înapoi, pe care mi-o făcuse cadou de ziua mea, i-am dat-o. Mi-a cerut verigheta, i-am dat-o. Nu a fost niciun fel de opoziție din partea mea, absolut nimic. Acum dacă încerc să dau un răspuns onest, ar fi faptul că am avut o problemă pe care o au 90% dintre cuplurile din România, bărbatul nu-și dorește o femeie de carieră. Eu am lucrat tot timpul încă din timpul facultății, dar în momentul în care am început să cresc foarte rapid a fost o problemă”, a spus Iulia Albu.