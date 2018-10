Iulia Albu, atac la adresa Andreei Marin și Laviniei Pârva: “Împărțiți-l frățește, fetelor. Doar sunteți obișnuite“

Iulia Albu a comentat cele mai recente apariții ale celor două rivale, Andreea Marin și Lavinia Pârva și le-a atacat dur, în ceea ce privește vestimentația lor. Fashion editorul a criticat modul în care brunetele s-au prezentat la un eveniment monden și le-a dat un trofeu…Bau.

„Când Andreea Marin nu se îmbracă precum Lavinia Pîrva, se îmbracă Lavinia Pîrva ca Andreea Marin. Dar aici nu este vorba despre cine este inspirat VS. cine este expirat. Iar exercițiile de respirație n-au fost niciodată punctul meu forte.

Ajunge să vă spun atât: într-un Mortal Kombat al accesoriilor, Lavinia a câștigat detașat… mai ales că acest look de inspirație nostalgică chelneriță – Intercontinental – meets Jennifer Lopez are ceva Marin-esque’ în el, plus că eu detest movul!

Vorbind despre mov… nimic nu este mai nefericit decât o haină urâtă într-o măsură nepotrivită în aceeași fotografie cu o oglindă urâtă. Nu de alta, dar dacă suntem dive, să fim până la capăt. Se simte aer de nou pe plaiul Surprize-Surprize’. Până atunci… luați cu BAU și împărțiți-l frățește, fetelor. Doar sunteți obișnuite”, a comentat Iulia Albu la adresa celor două vedete.

Iulia Albu a luat-o la țintă pe Alina Eremia

Pe scurt, părerea Iuliei Albu despre felul în care a apărut, la un moment dat, Alina Eremia este tranșantă. Ca de fiecare dată, de altfel. Atunci când dorește să se îmbrace, Alina Eremia trebuie să țină cont de două aspecte fundamentale: capul mic și fundul mare. Noi suntem de părere că nu este greu de memorat ceea ce scrie Iulia Albu, însă nu suntem foarte convinși că Alina Eremia va citi cu încântare caracterizarea care i s-a făcut.

Totuși, presupunem că Iulia Albu este animată, întotdeauna, de cele mai bune intenții. Și, în plus, are în spate o experiență care o poate ajuta să facă lumină, în multe cazuri, atunci când este vorba despre vestimentație.

”Nu înțeleg de ce Alina Eremia insistă să arate ca o curcă. Să ne înțelegem, ador curcile, însă estetica capului mic (Da, este, nu, nu se pune virgulă!) combinat cu fundul mare, nu este neapărat una dezirabilă în acest moment istoric. Aș fi profund recunoscătoare dacă s-ar termina această insistență cu “Balmainismele” și “Balenciagismele” de Dâmbovița. Dresurile sunt prea groase și niciodată purtabile cu sandale. Îmi plac însă make-up-ul și părul și atitudinea relaxată, deși vă mărturisesc că, până în acest moment, nu am cunoscut nicio curcă relaxată. Este adevărat că eu prefer găinile… totuși”, scrie Iulia Albu pe blogul personal.

