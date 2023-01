Iulia Albu, dezvăluiri despre problemele de sănătate! De ce a ajuns, de fapt, pe perfuzii

Iulia Albu a avut parte de sărbători de iarnă de care nu s-a putut bucura pe deplin. Designerul vestimentar a trecut prin momente cumplite chiar înainte de Crăciun, motiv pentru care a ajuns imediat pe mâna medicilor. Iată ce s-a întâmplat, de fapt.

Din păcate, sărbătorile nu au avut același farmec pentru cea care prezintă emisiunea „Poliția modei”. Aceasta a sfârșit chiar înainte de Crăciun pe un pat de spital din cauza unor probleme de sănătate care i-au pus bețe în roate. Așa cum era de așteptat, Iulia Albu a vorbit pe larg despre ceea ce i s-a întâmplat.

Motivul pentru care Iulia Albu a ajuns la spital înainte de Crăciun

Dacă la prima vedere Iulia Albu pare o femeie puternică ce ar putea face față cu brio eventualelor probleme care ar apărea, din păcate lucrurile nu stau chiar așa pentru vedetă. Aceasta a fost doborâtă de o răceală destul de puternică cu câteva zile înainte de Crăciun. Medicii au ținut-o pe perfuzii, urmând să o trimită acasă în cele din urmă.

Recent, fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” a mărturisit care este realul motiv pentru care a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu ea în spital. Aceasta mărturisește că, deși nu s-a bucurat așa cum trebuie de Crăciun și Revelion odată cu toți ceilalți, a sărbătorit pe rit vechi și s-a simțit mult mai bine.

„Mi-a fost rău. Toată lumea a fost răcită. Cine nu a fost, să vă fie de bine! Să vă stea în gât! Ăștia care am fost răciți nu am avut Sărbători, dar este ok. Am sărbătorit după aceea, pe rit vechi. (…) Am avut perfuzie, mi-au pus-o la spital, după care m-am dus acasă”, a dezvăluit Iulia Albu, la Xtra Night Show.

Se pare că asta nu a fost singura problemă pe care vedeta a întâmpinat-o înainte de sărbători. În timpul programului de Revelion, unde a fost prezentă la filmări, aceasta s-ar fi împiedicat și a căzut din cauza vestimentației pe care o purta.