Iulia Albu i-a declarat război Oanei Roman: “O fotografie atât de prelucrată”. Cătălin Măruță a izbucnit în râs când a auzit declarațiile sale

Iulia Albu i-a declarat război Oanei Roman în cadrul rubricii pe care o are la emisiunea lui Cătălin Măruță. Diva a fost tranșantă în afirmațiile făcute și, la un moment dat, prezentatorul de la Pro Tv a izbucnit în râs. Cunoscutul fashion editor a precizat despre fiica fostului premier că aspiră să devină influenceriță, însă, este destul de stângace.

Iulia Albu i-a declarat război Oanei Roman în cadrul emisiunii “La Măruță”

În vârstă de 44 de ani, Oana Roman a câștigat multe bătălii în lupta cu kilogramele în plus și, cu toate acestea, ea își modifică în exces imaginile pe care le publică pe social media. Acesta, alături de alegerile sale vestimentare reprezintă motivele pentru care Iulia Albu o dă ca exemplu de: “Așa nu!”.

“Foarte îndrăzneață fotografia pentru ea. Ar putea să fie o inspirație pentru fete cu siluete care nu se încadează în șablonul 90-60-90. Nu m-am luat de niciun defect, tocmai nu înțeleg de ce din nou a postat o fotografie atât de prelucrată. Acum vreo săptămână am mai comentat asta la adresa ei”, a precizat criticul de modă în cadrul rubricii pe care o are la emisiunea care rulează la Pro TV.

Carismatica blondă susține naturalețea și își dorește ca vedetele din showbizul mioritic să înceapă să militeze în această direcție.

Iulia Albu: “Oana Roman aspiră să fie influencer”

În cadrul interviului, Iulia Albu a comentat și ținute mai vechi de-ale Oanei Roman și a subliniat că sunt șanse ca aceasta să nu devină o bună influenceriță.

“În general, lumea influencerilor este foarte pestriță, iar noi avem norocul să trăim într-o țară care ne permite și să-i observăm în sălbăticie și în captivitate și să-i și comentăm. Oana Roman este una dintre persoanele care aspiră să fie influencer. (…) Nu sunt sigură că ea e persoana potrivită pentru asta, iar fotografiile pe care le postează sunt foarte modificate.

Eram curioasă dacă și un bărbat ar vedea prima oară asta în imagine! Cum poți să te pozezi pe Instagram având bautură? E ridicol! Aceste licori se țin în locuri speciale. Este una dintre persoanele care aspiră să fie influencer. Nu are un discurs coerent, iar fotografiile pe care le postează sunt editate. Ţinuta nu este ok din niciun punct de vedere. Este atât de greşit tot. Rochia este urâtă! De ce ai pune cordon la o rochie ce are imprimeu. Dacă ai decolteu, îl arăţi. Nu trebuie să fii un munte acoperit de haine”, a mai menționat invitata lui Cătălin Măruță.

Oana Roman despre acuzațiile privind modificarea pozelor

Fiica lui Petre Roman a spus în cadrul unei ediții de la “Xtra Night Show” că nu știe să folosească Photoshop-ul și că singurele modificări pe care le face fotografiilor au legătură cu luminozitatea. Afirmațiile sale nu i-au convins pe mulți și la începutul acestei luni, fanii au prins-o cu minciuna, iar imaginile-problemă au devenit virale.

“Să ne calmăm un pic. Mai jos, detaliile pozei așa cum a făcut-o telefonul, scrie: cameră fără editări de niciun fel. Pozele editate apar la detalii cu programul de editare. Deci, calm! Nu este niciun Photoshop” sunt gândurile așternute de Oana Roman într-o postare făcută pe Instagram Stories în urmă cu două luni.

