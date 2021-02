Cum arăta Iulia Albu în tinereţe, până să devină un stilist celebru. Nu era la fel de extravagantă. FOTO

Toată lumea o știe pe Iulia Albu, însă puțini sunt cei care știu cum arăta înainte să devină un stilist celebru. Iată imaginile grăitoare de la sine, pe vremea când iulia era doar o necunoscută.

Fără doar și poate, Iulia Albu este una dintre cele mai excentrice și nonconformiste vedete din showbiz-ul românesc. Însă, lucrurile nu au stat așa dintotdeauna. Până să cunoască faima și să devină un stilist celebru, Iulia Albu a fost o femeie cât se poate de normală.

În adolescență, Iulia Albu era foarte timidă. La capitolul fashion, era o tânără care nu ieșea cu nimic în evidență fiind adepta jeansilor și a pantofilor sport. De asemenea, pe vremea când era căsătorită cu Mihai Albu, ea nu ieşea cu nimic din tipare. Avea, într-adevăr, o frumusețe naturală deosebită.

Împreună cu fostul său soț, Mihai Albu, Iulia era nelipsită de la evenimentele mondene importante din București. Se întampla la începutul anilor 2000. Din punct de vedere vestimentar, însă, stilistul nu ieșea cu nimic în evidență și nu era la fel de extravagantă precum este astăzi. (CITEȘTE ȘI: IULIA ALBU NU DEPUNE ARMELE ÎN LUPTA CU MIHAI ALBU. „EU MĂ TEM REAL PENTRU INTEGRITATEA MEA” + „DÂNSUL ESTE SINGURUL CĂLARE PE MĂTURĂ”)

Iulia Albu a devenit cunoscut celebritatea după ce s-a căsătorit cu designerul Mihai Albu. Puțini, însă, sunt cei care știu numele de domnișoară al vedetei. (CITEȘTE ȘI: ADEVĂRUL DESPRE ORDINUL DE PROTECȚIE CERUT DE IULIA ALBU. CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT, ÎNTRE STILISTĂ ȘI FOSTUL SOȚ)

De-a lungul timpului, Iulia Albu a reușit să-și creeze o imagine așa că a decis ca după despărțirea de tatăl fetiței sale să-și păstreze numele fostului soț. Fashion-editorul a intrat în lumea showbiz-ului românesc, însă înainte de căsătorie… Iulia Albu era cunoscută drept Iulia Voichița. Astăzi, doar sora vedetei mai poartă acest nume de familie.

Iulia Albu, victima bullying-ului

Acum are încredere în sine și nu menajează pe nimeni, dar în trecut Iulia Albu nu era așa. Vedeta s-a destăinuit și a vorbit despre lucuri mai puțin știute din trecutul ei. (NU RATA: AM AFLAT CE SALARIU AVEA IULIA ALBU LA KANAL D, CÂND ERA JURAT LA „BRAVO, AI STIL!”. „O CAM DERANJA ȘI…”)

”Sunt foarte stăpână pe mine! Acum, ca adult! Nu a fost însă mereu așa! În copilărie, de fapt din grădiniță până la liceu, am fost Scheletron, am avut probleme cu acneea și am fost ținta ironiilor tuturor colegilor mei de clasă. Eram agresată, cum se spune acum, “bullied” și nu îmi e rușine să o spun. Eram foarte slabă, din păcate stilul anorexic, nu cel drăguț, deși mâncam. Primeam tot felul de porecle, de la Scheletron, Schel, aveam chiar și un diminutiv, Schel, nu e chiar diminutiv, e o prescurtare. Mi se spunea în toate felurile în care li s-a spus fetelor înalte și slăbănoage, doar că erau și fete înalte și mai armonios dezvoltate.

Nu am fost niciodată foate umilă, nu am fost cu capul plecat, chiar dacă în sinea mea sufeream foarte mult….Dar nu aveam încredere în mine! E și foarte greu să ai încredere în tine și să fii puternic când toată lumea îți spune altceva. Îmi uram de exemplu nasul, mi se părea foarte mare. Ulterior a început să îmi placă, iar acum, când mă uit la fotografii, îmi dau seama că nu era chiar atât de rău, dar atunci era o mare problemă. Pentru că eram și foarte slabă, nu puteam să port fuste, mi se părea că nu îmi stăteau bine”, a mărturisit Iulia Albu pentru perfecte.ro.