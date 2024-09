Iulia Albu, lovitură finală pentru fostul soț! A demontat toate acuzațiile aduse de Mihai Albu: ”De aceea am divorțat!”

La 11 ani de la divorț, scandalul dintre Iulia Albu și fostul soț s-a reaprins, parcă mai aprig ca niciodată. Recent, cei doi au avut noi contraziceri în spațiul public, iar acum Iulia Albu a dat lovitura finală. Într-o declarație amplă, postată pe rețelele sociale, aceasta l-a desființat pe Mihai Albu. Specialista în modă a luat la rând fiecare declarație a fostului partener și a demontat-o. Ce a avut de spus Iulia Albu?

În ultima perioadă, Iulia și Mihai Albu au reaprins războiul dintre ei. S-a vorbit despre lucruri sustrase și aruncate, precum rochia de mireasă și alte obiecte cu valoare sentimentală, rămase în casa lui, după divorț. Iar totul a culminat cu mesajul public transmis de Mihai Albu care spunea că nu mai suportă acest scandal și capitulează. Ei bine, toate acestea nu aveau cum să rămân fără replică, iar acum Iulia Albu l-a desființat pe fostul soț.

Așa cum spuneam, pare că Iuliei Albu i s-a umplut paharul, iar acum a explodat în ceea ce îl privește pe Mihai Albu. Într-o declarație amplă, aceasta l-a bombardat pe fostul soț și a demontat tote acuzațiile pe care acesta i le aduce. Creatoarea de modă nu s-a abținut, a dat tot din casă și l-a pus pe Mihai Albu la zid.

De asemenea, după ce a distrus, punctual, toate acuzațiile aduse de Mihai Albu, Iulia a mărturisit motivele pentru care s-a îndrăgostit de acesta, dar și cele pentru care a ajuns să îl urască. Iulia Albu nu a avut milă și l-a pus la pământ pe desigener-ul de pantofi cu unele cuvinte usturătoare.

„Mihai Albu a fost omul pe care l-am iubit și cu care, după 5 ani de la nuntă, am avut parte de cea mai mare minune din viața mea, MIKAELA. Mihai Albu este omul pentru care am pierdut suportul părinților mei, și, acum înțeleg de ce. Când ne-am căsătorit el avea 42 de ani și locuia cu mama lui intr-un apartament nerenovat intr-un bloc comunist și conducea o mașină banală. M-am îndrăgostit de el, am înțeles mult mai târziu, pentru ca semăna cu bunicul meu din partea mamei. Bunicul meu a fost cel mai bun și cald om de pe acest pământ. Și am crezut ca văd asta în el. M-am înșelat. De aceea am divorțat.

Ceea ce tu ai făcut în toți acești ani m-a determinat să reconsider poziția mea. Mikaela nu are nicio miză în business-ul tău, întrucât așa cum ai recunoscut chiar tu, brandurile MIKA și MIHAI ALBU nu îți mai aparțin, cat despre atitudinea ta în ceea ce mă privește, nu mai este necesar să detaliem. Ai foarte mult timp pentru declarații și interviuri, și pentru scandaluri pe care tu le pornești, pe care tu le continui și pe care apoi le folosești pentru a poza în victima. Parca nu îți plăceau găinile…

Tot timpul ai pozat în ce nu ești. Soț model, tată model, instanță morală. Nu ești nimic din aceste lucruri. Ajunge. Ești MIC, atât. Și totuși… vreau să îți mulțumesc, Mihai. Îți mulțumesc ca mi-ai dat ocazia să învăț ca POT și TREBUIE să LUPT. Îți mulțumesc, Mihai. Îți doresc inspirație și succes, Domnița de Alba”, a mai spus Iulia Albu, în mesajul său.