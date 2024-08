Iulia Albu rupe tăcerea după declarațiile fostului soț. S-a reaprins conflictul la 11 ani de la divorț: „Acest circ mediatic…”

Iulia Albu rupe tăcerea după declaraţiile făcute de fostul ei soţ! Prezent în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, designerul a dezvăluit că nu au reuşit nici la 11 ani de la divorţ să ajungă la un numitor comun în ceea ce o priveşte pe fiica lor. Acum a venit rândul criticului de modă să spună partea sa de adevăr! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta de la Antena 1 a mărturisit că în acest punct al vieţii sale, tot ce îşi doreşte este să aibă linişte!

Iulia şi Mihai Albu au fost căsătoriți 9 ani, din anul 2004, până în 2013. Au decis să o ia pe drumuri separate, iniţial fără negocieri şi alte neînţelegeri. Ulterior, au apărut diferite acuzaţii pe care fiecare le-a gestionat aşa cum a considerat.

Iulia Albu şi-a refăcut viaţa, iar de aproape 7 ani trăieşte o poveste de dragoste alături de Mike, bărbatul cu care a făcut echipă şi la America Express. La momentul respectiv, telespectatorii i-au putut vedea în diferite ipostaze şi au reuşit să îi cunoască mai bine. De cealaltă parte şi designerul de pantofi şi-a găsit jumătatea, o femeie care i-a fost alături în cele mai grele clipe.

Criticul de modă rupe tăcerea

Însă recent, Mihai Albu nu a ratat ocazia să-şi spună nemulţumirile legate de fosta lui soţie, iar de această dată, vedeta de la Antena 1 i-a dat replica. Criticul de modă mărturiseşte că îşi doreşte să încheie acest conflict cu fostul soţ şi nu înţelege de ce continuă să o atace în spaţiul public.

„Fostului meu soț îi doresc liniște sufletească, sănătate și inspirație. Am înțeles acum mult timp ca liniștea se construiește și menține cel mai greu și sper ca într-o zi și el să o găsească. Au trecut 11 ani de când am divorțat, iar tot ce Mikaela și cu mine ne dorim este exact asta: liniște. Mihai este o persoană care are nevoie de ajutor. În ciuda faptului că facem de ani de zile eforturi masive ca acest discurs la adresa mea să înceteze, lucrurile sunt la fel. Mihai a putut mereu să își vadă copilul, mai mult, de fiecare dată când Mikaela își dorește să îl vadă, noi încurajăm acest lucru.

După diagnosticul lui, Mikaela a fost dusă și adusă de noi să își vadă tatăl, nu conform programului, ci de câteva ori pe săptămână, ca și în alte ocazii. Acest circ mediatic constant nu face bine nimănui. Nici lui, nici nouă și cu atât mai puțin Mikaelei. Declarațiile lui, deși nu sunt noi ca discurs, au surprins-o și pe ea, care, la momentul publicării era la el, și, am aflat ulterior, la momentul filmării materialului tocmai se întorsese dintr-o mini vacanță cu el, Elena și fetița acesteia la Huși”, a declarat în exclusivitate Iulia Albu.

Iulia Albu: „Aceste atacuri nu vor înceta niciodată”

În continuare, vedeta de la Antena 1 a ţinut să lămurească un subiect pe care îl consideră delicat şi foarte important legat de fiica lor, Mikaela.

„Mereu este la fel. Am început să înțeleg ca aceste atacuri nu vor înceta niciodată, așa încât, împreună cu Mikaela, am luat hotărârea de a nu ne mai lăsa afectate de ele. Aș avea un singur aspect de clarificat, aspect pe care îl consider extrem de delicat. Declarația mea privind comunicare diagnosticului fostului meu soț către Mikaela nu a fost niciodată urmată de vreun reproș din partea mea referitor la faptul ca fostul meu soț a împărtășit cu ea diagnosticul primit, declarația filmată, făcută colegului vostru fiind “ a fost un an greu pentru Mika, pregătirile intense pentru examen și vestea diagnosticului tatălui ei.

Nu era cazul să afle de asta cu 2 luni înainte de examen dar, asta a fost… este ceva ce ar afecta orice copil.” Și da, o astfel de poveste ar afecta orice copil iar acest lucru chiar se întâmplă zilnic peste tot în lume. Pe Mikaela a afectat-o acesta veste, dar cel mai mult a afectat-o faptul ca nu a știut nici ea nimic de operația tatălui ei, aflând abia după, ea sunându-l să îl întrebe dacă are timp să petreacă cu ea câteva zile. Nu a existat nicio acuzație, doar foarte multă susținere din partea noastră”, a mai spus vedeta.

